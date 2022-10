Un gravissimo sinistro è quello avvenuto nella serata di domenica 16 ottobre, lungo la strada che costeggia il mare ad Ostia. Una moto ed una macchina si sono scontrate, ma ad avere la peggio è stata una ragazza di 24 anni, che era una passeggera del veicolo a due ruote.

I medici intervenuti hanno cercato a lungo di salvarle la vita, ma è solo dopo l’arrivo in ospedale che non hanno avuto altra scelta che constatare lo straziante decesso.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti intorno alle 19 di domenica 16 ottobre. Precisamente lungo via Caio Duilio, che si trova nella città di Ostia.

Una macchina Nissan ed una moto Honda, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, si sono scontrate. I passanti si sono presto resi conto che la situazione era grave. Per questo hanno lanciato tempestivamente l’allarme ai sanitari ed alle forze dell’ordine.

Gli agenti intervenuti per prendere tutti i rilievi del caso, hanno dovuto chiudere la strada al traffico per diverse ore. Nel frattempo i medici sono arrivati sul posto in pochi minuti.

La giovane 24enne è apparsa in condizioni molto gravi sin da subito. Con la speranza di poterla salvare, per prima cosa l’hanno stabilizzata sul posto e solo successivamente, l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale Giovan Battista Grassi, di Ostia.

Il decesso della ragazza di 24 anni e le condizioni del conducente

I medici del nosocomio hanno cercato di fare il possibile, ma pochi minuti dopo il suo arrivo, non hanno avuto altra scelta che constatare il decesso. Purtroppo i loro tentativi non hanno portato ai risultati sperati.

Il conducente della moto, un ragazzo di 21 anni, anche lui ha riportato delle contusioni gravi. Per questo i dottori hanno disposto il suo ricovero all’ospedale Sant’Eugenio di Roma, ma per ora non sembrerebbe essere in pericolo di vita.

Gli agenti della polizia stradale intervenuti, al momento sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica, ma soprattutto le eventuali responsabilità di questo scontro così grave. Hanno anche disposto l’arresto della persona alla guida dell’auto, che pare non si sia fermata al semaforo rosso. Ci saranno ulteriori aggiornamenti sull’accaduto.