Alexandra Alexei ha perso la vita a soli 25 anni in un tragico incidente stradale. La vicenda arriva da Vaiano Cremasco, in provincia di Cremona.

Secondo le prime notizie riportate, sembrerebbe che la 25enne di origine romena, si trovasse a bordo della sua Yamaha R3, quando per cause ancora da accertare dalle forze dell’ordine, ha perso il controllo del mezzo a due ruote e si è schiantata contro il guard rail.

L’impatto è stato violento e per Alexandra Alexei non c’è stato nulla da fare. Si trovava insieme ad un’amica, ognuno a bordo della propria moto e si stavano dirigendo verso Milano. Avrebbero dovuto trascorrere una giornata, prima delle feste pasquali, all’insegna del divertimento e della spensieratezza.

Adesso bisognerà capire la causa dell’incidente e se la 25enne abbia perso il controllo della sua Yamaha per colpa dell’asfalto o per altre cause. Sembrerebbe che proprio lungo il tratto dell’incidente, risulterebbero diverse irregolarità del manto stradale, pericolose per chi viaggia in moto o come nel caso di Alexandra, fatali.

Dolore sul web per la morte di Alexandra Alexei

La notizia si è presto diffusa sul web e in molti hanno voluto pubblicare un messaggio per ricordarla un’ultima volta. Tra i più commoventi: