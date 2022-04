Un drammatico incidente stradale è avvenuto nella mattinata di ieri, mercoledì 13 aprile, a San Benedetto del Tronto. La vittima purtroppo è una giovane mamma, chiamata Pamela Paolini, che era alla guida della sua auto e stava andando a lavoro.

CREDIT: FACEBOOK

I tentativi dei medici per lei sono risultati essere del tutto inutili. Per gli agenti è morta sul colpo, a causa del violento impatto e dei traumi subiti.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, la tragedia è avvenuta intorno alle 8 di mercoledì 13 aprile. Precisamente sull’autostrada A14, in direzione San Benedetto del Tronto. Doveva andare a lavoro e per lei era una giornata come le altre.

Tutto stava procedendo normalmente per la donna, che era a bordo della sua Lancia Musa. Pamela Paolini in realtà era originaria di Grottammare, ma si era trasferita nella località Petrella di Ripatransone.

Erano circa 4 anni che con il marito Lino ed i suoi 3 figli, di 14, 11 e 6 anni erano andati a vivere in questo posto nuovo. La donna inoltre, lavorava nel supermercato Conad di Stella di Monsampolo.

Infatti nella mattina in cui ha perso la vita, era diretta proprio al negozio. Tuttavia, proprio mentre era in autostrada, è avvenuto l’impensabile. La donna forse in un momento di distrazione, si è scontrata con il camion davanti a lei.

Il drammatico incidente in cui è morta Pamela Paolini

La giovane mamma si è imbattuta in un rallentamento e purtroppo, è proprio in quel momento che ha tamponato l’altro veicolo. L’impatto per lei è stato molto violento.

Gli altri automobilisti hanno subito lanciato l’allarme alle forze dell’ordine ed ai sanitari. Tuttavia, i medici intervenuti non sono riusciti a fare nulla per salvarle la vita, poiché molto probabilmente Pamela Paolini è morta sul colpo, a causa dei traumi riportati.

CREDIT: FACEBOOK

La macchina era completamente distrutta. Nel frattempo gli agenti sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e soprattutto per cercare di capire il motivo dietro questo drammatico incidente. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa terribile vicenda.