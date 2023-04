A causa di una reazione al farmaco per l'anestesia, Alexandra Briess è morta a 17 anni: avviata inchiesta

Un episodio davvero straziante è quello che avvenuto a maggio del 2021. Purtroppo una ragazza di soli 17 anni, chiamata Alexandra Briess ha perso la vita, a seguito di un intervento che doveva essere di routine. Dall’autopsia è emersa la triste realtà.

Gli inquirenti hanno deciso di avviare un’inchiesta sull’accaduto ed è per questo che dagli accertamenti del caso, è emersa la causa dietro il suo improvviso e prematuro decesso.

Alexandra aveva 17 anni ed il 31 maggio del 2021, si è sottoposta ad un intervento per rimuovere le tonsille. Con i suoi familiari ha deciso di fare quell’operazione al Royal Berkshire Hospital di Reading, nel Regno Unito.

Tutto stava procedendo normalmente e fino a quel momento i medici, non avevano trovato gravi problemi. L’impensabile però è avvenuto solo poche ore dopo l’intervento.

La ragazza ha iniziato ad avere delle complicazioni post operatorie. Di conseguenza i medici hanno deciso di sottoporla ad un secondo intervento, per fermare l’emorragia.

L’anestesista le ha iniettato il rucoronio, un farmaco usato molto spesso per anestetizzare il paziente. Tuttavia, i medici non sapevano che in realtà Alexandra ne era allergica. Infatti poco dopo ha avuto uno shock anafillatico e alla fine è deceduta.

L’inchiesta dopo il decesso di Alexandra Briess

I familiari sconvolti dalla straziante perita subita, hanno deciso quindi di presentare una denuncia e da qui, è stata avviata un’inchiesta. Gli inquirenti hanno deciso di disporre l’autopsia ed anche il sequestro delle cartelle cliniche.

Solo in questi ultimi giorni il medico legale, è riuscito a riconsegnare la relazione completa. Da questo esame è emerso che purtroppo la giovane ha perso la vita per una reazione allergica a quel farmaco.

In tanti sono ancora sconvolti ed addolorati dall’improvviso decesso di Alexandra. I tentativi dei medici di tenerla in vita purtroppo sono risultati essere vani, poiché l’arresto cardiaco non le ha lasciato scampo. Ora gli inquirenti potranno finalmente chiudere l’indagine su questo episodio.