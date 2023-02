Incidente probatorio rinviato al prossimo 6 marzo, per il caso della donna trovata senza vita nelle campagne di Concordia, in provincia di Modena. Vanno avanti senza sosta le indagini sul decesso di Alice Neri, con nuove intercettazioni dei testimoni che potrebbero aiutare meglio gli inquirenti a capire cosa è davvero successo quel giorno, il 18 novembre scorso, alla donna di 32 anni.

La prossima udienza sul caso è rinviata al 6 marzo prossimo. In aula devono essere ascoltati anche tre amici di Mohamed Gaaloul, il ragazzo di 29 anni principale sospettato per il decesso della donna di 32 anni trovata senza vita nelle campagne di Concordia.

I tre testimoni dovranno rispondere ad alcune domande relative alla visita di Mohamed Gaaloul nella mattina del 18 novembre scorso, quando Alice è stata trovata senza vita. Quel giorno il 29enne si è presentato a casa loro con i vestiti sporchi di olio.

Secondo l’accusa, le tracce di olio sarebbero compatibili con l’ipotesi di decesso della donna. Lui avrebbe appiccato fuoco all’auto di Alice Neri. Forse per cancellare le prove ed eliminare completamente il corpo della 32enne.

La Procura nei giorni scorsi ha depositato con urgenza alcuni atti. Si tratterebbe di intercettazioni ambientali che riguardano i testimoni. Intercettazioni registrate nella Caserma dei Carabinieri. Il legale del principale indiziato ha chiesto tempo per poterle sbobinare. E trascivere il contenuto. Così da contro interrogare i testimoni.

Alice Neri nuove intercettazioni dei testimoni: ascoltato anche il marito della donna di 32 anni

In aula, per essere ascoltato, anche Nicholas Negrini, marito di Alice, che ne ha denunciato la scomparsa già il 17 novembre. Sarà ascoltata anche la moglie del principale accusato, che si trova in cella nel penitenziario di Sant’Anna.

La donna ha spesso cambiato la versione dei fatti riguardo quella notte. Prima aveva detto di essere allo Smart Caffè con il marito. Poi di averlo visto tornare a casa prima delle 2 di notte.