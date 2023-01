Sono giorni molto importanti, che potrebbero portare ad una svolta sulle indagini del caso di Alice Neri. La giovane donna di 32 anni, che purtroppo è stata trovata senza vita all’interno del bagagliaio della sua auto, avvolta dalle fiamme.

Il principale sospettato è un 29enne tunisino, chiamato Mohamed Gaaloul, che poco dopo il delitto è riuscito a fuggire in Francia. Solo diverse settimane dopo gli agenti sono riusciti ad arrestarlo.

Nella giornata di mercoledì 4 gennaio, l’uomo è tornato in Italia ed ora si trova nella casa circondariale di Modena. Infatti è proprio qui che nella stessa giornata il suo legale Roberto Ghini ha avuto la possibilità di vederlo. L’avvocato sull’incontro a Il Resto del Carlino, ha detto:

Ho trovato il mio assistito stanco, provato dal viaggio e dalla detenzione in carcere, ma anche preoccupato per la situazione. L’incontro è durato circa 2 ore ed abbiamo iniziato ad affrontare le questioni in merito. Chiariremo tutto a tempo debito alle autorità competenti.

Il legale ha inoltre richiesto agli inquirenti che si stanno occupando del caso, di fornirgli i video e tutte le prove a carico del suo assistito.

Delitto Alice Neri: l’incontro con il pm del principale sospettato

Nella giornata di ieri giovedì 5 gennaio, il Pm ed il Gip sono andati nella casa circondariale. Dove hanno avuto un breve colloquio, durato circa 40 minuti con l’uomo.

Quest’ultimo che era insieme al suo legale, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Tuttavia, l’avvocato ci ha tenuto a precisare che in realtà lui non è fuggito in Francia, ma è andato lì solo per questioni lavorative. Il legale all’uscita dal colloquio ai giornalisti ha detto:

Per ora posso dire con certezza che il mio assistito non è fuggito all’estero, ma all’estero si trovava per lavoro. Una persona che vuole fuggire non si presenta alla frontiera tranquillamente mostrando i documenti dopo 7-8 giorni dal fatto.