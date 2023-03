Un’importante notizia è quella arrivata in queste ultime ore per il delitto di Alice Neri. Il fratello e il marito sono andati sul luogo in cui si è consumato il dramma, con i loro consulenti ed hanno trovato dei nuovi reperti, che potrebbero essere utili alle indagini.

Sono ancora in corso tutte le indagini per questa vicenda così straziante, che purtroppo ha portato alla scomparsa di una giovane mamma di 32 anni.

Nella puntata di martedì 7 marzo, il programma che va in onda su Rai Due, Ore 14, è tornato a parlare di questo episodio. Uno degli inviati era presente proprio sul luogo in cui si è consumato il delitto.

Non era solo, ma in quel posto erano presenti anche il marito Nicholas Negrini ed il fratello Matteo. I due erano in compagnia dei loro consulenti incaricati, con lo scopo di trovare nuovi reperti per le indagini.

I familiari in realtà cercavano una collanina, ma al momento ancora non ci sono tracce di quell’oggetto. Il fratello Matteo ha però trovato un altro reperto, che potrebbe essere un resto osseo.

I consulenti di parte hanno deciso di consegnarlo ai Carabinieri della sezione Scientifica per farlo analizzare. Vogliono anche capire se questo piccolo reperto possa essere utile per le indagini.

Le parole del fratello di Alice Neri all’inviato di Ore 14

Matteo in quella stessa giornata, intervistato dall’inviato del programma di Ore 14, ha spiegato come ha ritrovato quell’oggetto. Ecco le parole dell’uomo nell’intervista:

A prima vista sembrerebbe un resto osseo. Noi non siamo in grado di dire con certezza che lo sia, quello che sappiamo è che è fuso con un pezzo di plastica di colore blu.