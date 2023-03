Una nuova importante notizia sul delitto di Alice Neri, è quella arrivata in queste ultime ore, attraverso il programma che va in onda su Rai Due, Ore 14. Il marito è stato ripreso sul luogo in cui hanno ritrovato il corpo, insieme ad alcuni suoi consulenti. Stavano cercando nuovi oggetti.

Nella giornata di lunedì 6 marzo, nel Tribunale di Modena, si è tenuto l’incidente probatorio per il caso. Erano presenti tre testimoni importanti.

Sono ancora tante le domande sena risposta. La famiglia chiede solo la verità.

Nella giornata di ieri, martedì 7 marzo, alcuni inviati della trasmissione, sono andati sul luogo del ritrovamento dell’auto in fiamme. Al momento dei fatti, il corpo di Alice era nel bagagliaio.

In quello stesso luogo c’era anche il marito di Alice, Nicholas Negrini, con alcuni suoi consulenti. Lo scopo di questa perlustrazione è stato proprio quello di trovare altri oggetti della vittima, che possano anche aiutare nelle indagini.

Durante la trasmissioni alcuni ospiti hanno ipotizzato che forse cercavano un’agenda in cui possano esserci dettagli. Oppure anche una collanina con una croce, che Alice indossava sempre.

Il delitto di Alice Neri e come si sono svolti i fatti

Alice Neri nella sera di venerdì 18 novembre, si era recata allo Smart Café, insieme al suo collega Marco. I due hanno passato insieme l’intera serata, per la precisione 7 lunghe ore.

Alle 3, quando si sono salutati, l’uomo è andato via lasciando la donna da sola, dentro la sua auto. Non si sa bene ancora per quale motivo, ma dalle immagini delle telecamere, si vede Mohamed Gaaloul, un tunisimo di 29 anni, salire sul mezzo di Alice.

Il ragazzo ha detto di averle chiesto un passaggio, ma poi di essere sceso da quella macchina intorno alle 5 del mattino. Tuttavia, solo poche ore, i vigili del fuoco l’hanno ritrovata senza vita nel bagagliaio della sua Ford Fiesta, avvolta dalle fiamme.