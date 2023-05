Continuano le indagini sul caso di Alice Neri, con un fazzoletto con DNA maschile inserito e ammesso tra i nuovi reperti che consentiranno a inquirenti e giudice di farsi un’idea più chiaro in merito a quanto successo alla donna. Gli agenti hanno trovato il suo corpo senza vita nelle campagne di Concordia, in provincia di Modena, completamente carbonizzato, il 18 novembre scorso.

Il 28 aprile scorso, in Tribunale a Modena, avvocati e consulenti delle parti erano presenti per l’incidente probatorio. Nuovi reperti emersi dopo recenti sopralluoghi sono stati presentati e accolti, per chiarire cosa è successo alla donna di 32 anni di Ravarino.

Nicholas Negrini, marito di Alice, indagato sin dall’inizio come atto dovuto, tramite il suo avvocato, Antonio Ingroia, e i suoi consulenti, il Generale Garofano, ex comandante dei Ris di Parma, e la criminalista Katia Sartori, hanno fatto nuove richieste in Tribunale.

Tra i nuovi reperti ammessi troviamo due mozziconi di sigaretta, di cui si era parlato nel corso dell’ultima udienza. Ma anche un fazzoletto di carta. Lo hanno ritrovato in un’intercapedine tra lo pneumatico e il parafango dell’auto dove gli agenti hanno trovato il corpo senza vita della donna di 32 anni.

Gli esperti non hanno ancora analizzato il fazzoletto in modo integrale. La difesa del marito di Alice, però, afferma che è stato rinvenuto DNA maschile. Hanno già eseguito una parziale e prima campionatura. Per Katia Sartori è un reperto molto interessante per le indagini.

Alice Neri, nel fazzoletto trovato DNA maschile

L’Avvocato Roberto Ghini, difensore di Mohamed Galloul, in cella come principale indiziato, sostiene che il fazzoletto può essere molto interessante: