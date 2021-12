Lutto in casa di Alicia Witt: morti i genitori dell’attrice di The Walking Dead. I corpi ormai privi di vita dei due coniugi sono stati trovati all’interno della loro abitazione. A trovarli il cugino della donna, che era preoccupata perché non aveva loro notizie. Una scoperta choc all’interno della loro abitazione che si trova a Worcester, in Sussex Lane. Quali sono le cause dei due decessi?

Secondo la ricostruzione fatta dalla Polizia, in seguito alla scoperta, sarebbe stata la stessa Alicia Witt a dare l’allarme: da giorni non riusciva a mettersi in contatto con la mamma e il papà. Così avrebbe chiesto al cugino che abita poco distante di andare a vedere se fosse tutto a posto.

Quando l’uomo è arrivato nella villetta dove abitavano gli zii, avrebbe trovato i cadaveri dei due genitori di Alicia Witt. Subito ha chiamato il numero di emergenza e la Polizia ha raggiunto il luogo in pochissimo tempo. La coppia era morta da qualche tempo.

L’attrice, cantante e scrittrice da qualche giorno non riusciva a mettersi in contatto con Robert e Diane Witt, i suoi genitori. Per questo aveva chiesto al cugino di andare a controllare. In un comunicato stampa, la donna di 46 anni ha detto:

Purtroppo quello che è successo era inimmaginabile. Chiedo un po’ di privacy in questo momento per addolorarmi e per avvolgere la mia testa attorno a questa svolta degli eventi e a questa perdita surreale

Secondo quanto riferito dalla polizia di Worcester, non c’erano segni di violenza, anche se è stata aperta un’indagine per capire le cause del decesso dei genitori dell’attrice che abbiamo visto anche ne I segreti di Twin Peaks. Queste le parole del tenente Sean Murtha: