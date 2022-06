Allerta meteo in Italia: ecco cosa cambierà da oggi

Nel corso dei prossimi giorni il bel tempo va in vacanza per far posto ad alcune sorprese

L’estate sembrava essere ormai alle porte ma in queste ultime ore sono stati condivisi alcuni aggiornamenti riguardo le condizioni meteo dei prossimi giorni. Pare infatti che il bel tempo che aveva dominato il nostro Paese in questi giorni vada in vacanza per far posto ad alcune sorprese del tutto spiacevoli. Scopriamo insieme cosa accadrà nelle prossime ore.

Stando alle parole degli esperti, nei prossimi giorni gran parte del nostro Paese sarà interessata da un allerta meteo della Protezione civile. Sembra che già in queste ore le regioni settentrionale dell’Italia saranno colpite da temporali anche molto intensi. Secondo quanto scritto, ci saranno dunque da aspettarsi delle condizioni meteo avverse.

Come già anticipato, gli esperti comunicano che il cattivo tempo interesserà le regioni dell’Italia settentrionale. Parliamo dunque di Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Provincia Autonoma di Bolzano. Si parla di piogge, anche di forte intensità, accompagnate da grandine, fulmini e forti raffiche di vento.

Previsioni meteo della settimana: Italia divisa in due

Se da una parte gli esperti annunciano il maltempo per le regioni dell’Italia settentrionale, al sud la situazione è completamente diversa. Si attendono, infatti, 40 gradi in Sicilia, in particolar modo a Siracusa, Catania e Agrigento. Ma anche in altre regioni del Sud a far da padrone è il caldo.

I cambiamenti comunicati dagli esperti potrebbero verificarsi già a partire dalla giornata di oggi per poi continuare fino al nove o dieci di giugno. Pare che il brutto tempo, oltre che interessare le regioni del nord Italia, interessi anche alcune zone del centro.

Tra queste citiamo la Toscana, l’Umbria e le Marche. Anche in queste regioni, infatti, gli esperti parlano di meteo instabile con probabili nubifragi e violente grandinate. Ovviamente, ad accompagnare il tutto, ci sarà anche un forte calo delle temperature. La bella stagione si prepara ad andare in vacanza per far posto al brutto tempo, sperando che torni presto a dominare il nostro Paese.