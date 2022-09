Un’importante notizia è quella emersa nelle ultime ore sull’alluvione che ha colpito le Marche e sulla scomparsa del piccolo Mattia Luconi. I soccorritori che si stanno occupando delle ricerche, hanno ritrovato il suo zainetto della scuola, che è stato riconosciuto proprio dai suoi familiari.

Sono ancora in corso tutte le ricerche del caso per ritrovare i due dispersi di questo triste episodio. Purtroppo sono 11 le persone che hanno perso la vita e 2 sono ancora scomparse, tra queste c’è anche il bambino.

Mattia Luconi è un bimbo affetto da autismo, che nella sera di giovedì 15 settembre era in macchina con la madre. Maria Silvia Mereu aveva appena chiuso la farmacia che si trova nel comune di Barbara.

Subito dopo è andata a riprendere il figlio a casa del papà e stavano rientrando a nella loro abitazione. Pioveva a dirotto e nel giro di pochi istanti per i due è avvenuto l’impensabile.

All’altezza di un ponticello, un’onda li ha investiti. La donna vista la gravità della situazione, ha deciso di scendere dalla macchina e di aggrapparsi ad un albero. Teneva il figlio stretto con la mano.

Tuttavia a causa della forza dell’acqua, il piccolo le è stato strappato via. Gli agenti hanno ritrovato la 42enne viva ed ora risulta essere ricoverata in ospedale per un principio di polmonite.

Il ritrovamento dello zainetto del piccolo Mattia Luconi

Da quel momento i soccorritori intervenuti sono a lavoro per trovare il bimbo, ma per ora di lui non ci sono tracce. Inoltre, le ricerche sono anche più complicate proprio a causa del maltempo che non da pace alla zona.

Nella serata di domenica 18 settembre, i vigili del fuoco hanno ritrovato il suo zainetto, che i suoi familiari hanno subito riconosciuto.

Era a circa 8 km di distanza dal punto in cui la madre ha visto per l’ultima volta il figlioletto. Lungo la strada che va da Ripalda di Acervia a Castelleone di Suasa. Ovviamente questa nuova scoperta, non dovrebbe indicare il punto in cui si trova il bambino.