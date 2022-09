Si trova ricoverata in ospedale Maria Silvia Mereu, la mamma del piccolo Mattia Luconi, il bimbo di soli 8 anni che dopo l’alluvione, risulta essere ancora disperso. Questo evento naturale ha portato al decesso di 11 persone e 3 ancora risultano essere disperse, tra questi c’è anche il piccolo.

La donna al momento è in cura per un principio di ipotermia, ma le sue condizioni visto che non sa ancora quali siano sorti di suo figlio, sono gravi. Ha voluto rivivere quei momenti in un’intervista con uno dei giornalisti de La Repubblica.

Maria Silvia Mereu lavora come farmacista nel piccolo comune di Barbara. Quella sera infatti, era in auto con il figlio, lo aveva appena ripreso dal papà ed insieme stavano tornando nella loro abitazione che si trova a San Lorenzo, comune in provincia di Ancona.

Quel tragitto lo hanno fatto centinaia di volte e fino a quel momento non era mai accaduto nulla. Tuttavia, la pioggia in quell’occasione era davvero tanta, infatti all’altezza di un ponticello, la mamma si è resa conto della gravità della situazione.

È scesa dalla sua macchina ed ha provato ad aggrapparsi ad un albero, ma un’onda con una forza incredibile, le ha strappato via dalle mani il suo bene più prezioso.

Il piccolo purtroppo risulta essere ancora disperso. I Vigili del Fuoco sono a lavoro per riuscire a ritrovarlo, mentre la madre si trova ricoverata in ospedale.

Le strazianti parole della mamma del piccolo Mattia Luconi

Ho lottato come potevo per tenere Mattia stretto a me, ma l’acqua ci ha travolti e me lo ha strappato. Riportatemi mio figlio. Avrò percorso in auto meno di una decina di chilometri sulla Corinaldese, poi quell’onda marrone è arrivata verso di noi investendo l’auto. Siamo scesi, lo tenevo vicino a me, poi mi è scivolato dalle braccia