Ally Behan ha perso la vita a soli 18 anni. La sua storia ha fatto il giro del mondo attraverso i social network.

La ragazza si era recata insieme ai suoi amici al festival musicale, avrebbe dovuto essere un’esperienza meravigliosa, una di quelle che nella vita non si dimentica e che si custodisce per sempre nel cuore. Ma invece, si è trasformata in una tragedia che ha sconvolto la vita di tutta la comitiva.

Ally Behan ha perso la vita a causa di una meningite da meningococco, contratta proprio a quel festival, lo Spilt Milk a Canberra.

Tutto è iniziato a seguito di disturbi gastrointestinali, che la diciottenne ha iniziato ad accusare una volta tornata a casa.

I genitori, non sapendo cosa fare, hanno deciso di accompagnare la figlia al pronto soccorso. Purtroppo le sue condizioni sono peggiorate in modo rapido e alla fine i medici sono stati costretti ad attaccarla alle macchine, per fornirle ossigeno. Poche ore dopo, si sono dovuti arrendere e non hanno avuto altra scelta che dichiarare il suo decesso.

La famiglia di Ally Behan ha dato il consenso per la donazione degli organi

La famiglia è sconvolta e ancora non riesce a realizzare cosa sia davvero accaduto. È stato inaspettato, imprevedibile, una vita spezzata a soli 18 anni per colpa di un festival della musica.

Amava aiutare le persone, per questo abbiamo deciso di donare i suoi organi, salveranno altre cinque persone, tra cui una bambina.

Una scelta altruista, quella fatta dalla famiglia e grazie alla quale verranno salvate altre cinque vite.

Dopo la vicenda, gli organizzatori del festival hanno diffuso un appello rivolto a tutti coloro che hanno partecipato all’evento. Un appello per chiedere alle persone di prestare attenzione ai sintomi della meningite da meningococco. Così che possano correre in ospedale nel più breve tempo possibile.

La meningite da meningococco è un’infiammazione delle meningi encefaliche e/o spinali sostenuta da un’infezione da meningococco. Tra i principali sintomi, ci sono: febbre alta, mal di testa e rigidità del collo, diarrea, nausea, vomito, ipersensibilità dell’occhio alla luce, stato mentale alterato, irritabilità e debolezza.