Un episodio davvero straziante è quello che è avvenuto nella serata di ieri, domenica 3 marzo, ma che è stata diffusa solo nella tarda mattina di oggi. Purtroppo un 16enne scomparso durante un fuori pista è stato trovato senza vita, dai soccorritori intervenuti per salvarlo.

Il pericolo valanghe lo hanno diffuso i gestori delle attività del posto in Alto Adige, dopo che hanno scelto di chiudere anche la cabinovia, per quella situazione, che ha allarmato tutti. I familiari non vedendolo rientrare, hanno lanciato l’allarme, ma poi è arrivato il triste epilogo.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma è avvenuto nella serata di domenica 3 marzo. Precisamente a Plan, in Val Passiria, in Alto Adige. Il ragazzo era con i suoi genitori, ma aveva deciso di salire più in alto con la cabinovia, per fare una discesa in solitaria. Cosa che fanno molti appassionati di questo sport e che forse aveva già fatto in passato.

Tuttavia, con il passare del tempo, i familiari hanno iniziato ad allarmarsi, visto che non lo vedevano tornare da loro. Per questo hanno deciso di lanciare subito l’allarme e di conseguenza, il soccorso alpino, presente sul posto, ha avviato le prime ricerche del caso.

Il ritrovamento del corpo del 16enne, travolto dalla valanga

CREDIT: ANDREA VIRANO

In quella stessa serata, hanno dovuto chiudere la cabinovia, con il cui il ragazzo era salito, perché c’era un alto pericolo di valanga. Per questo motivo, la situazione è apparsa da subito molto grave e tutti erano davvero molto preoccupati.

Purtroppo però, è solo intorno alle 21, che è emersa la triste verità. Gli uomini del soccorso alpino, hanno ritrovato il corpo del 16enne, ormai senza vita. Da quello che affermano è deceduto dopo che una valanga lo ha travolto, senza lasciargli scampo.

Questo episodio non ha sconvolto solo i suoi familiari, che attendevano il suo ritorno, ma anche i presenti. Il pericolo valanghe in montagne è da tenere sempre sotto controllo. In queste ore il pericolo lungo la cresta di confine è di grado 3 gradi su 5, a causa delle abbondanti nevicate dei giorni scorsi.