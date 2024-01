Tragico ritrovamento nella tarda mattinata di oggi in un anfratto del cortile di una scuola romana, la Nazario Sauro situata al quartiere Trionfale. Un collaboratore scolastico avrebbe rinvenuto il corpo senza vita di una persona, che poco più tardi si è scoperto appartenere ad un ragazzo di 20 anni. Le autorità indagano sull’accaduto.

Il quartiere Trionfale di Roma questa mattina è stato teatro di un tragico e sconvolgente evento.

Nel cortile dell’Istituto Comprensivo Statale Nazario Sauro, situato al civico 7333 di via Trionfale, è stato infatti rinvenuto un cadavere.

A fare la tragica scoperta intorno alle 11:30, stando a quanto emerso, sarebbe stato uno dei collaboratori che lavorano nell’istituto.

Immediata la chiamata alle autorità e l’arrivo sul posto degli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Primavalle, che hanno trovato il corpo esanime a terra, tra la recinzione e l’inizio della rampa delle scale che portano allo scantinato.

Oltre agli agenti di Primavalle sono intervenuti i colleghi del commissariato di Prati e il personale della Polizia Scientifica, che ha effettuato tutti i rilievi specifici.

Le indagini sulla morte del ragazzo di 20 anni

Le operazioni delle autorità si sono protratte per diverse ore. Periodo in cui tutto il tratto stradale e la zona sono rimasti chiusi.

Successivamente si è provveduto a trasferire il corpo del ragazzo all’obitorio del Policlinico Gemelli di Roma, dove nei prossimi giorni, come disposto già dalla Procura, verrà sottoposto ad un esame autoptico.

Al momento si sa che su di esso sono state rinvenute delle ferite lacero contuse nella zona della testa. Ancora da capire da cosa siano state provocate. Se da un oggetto contundente o da una caduta.

Si tratterebbe comunque di un ragazzo italiano, come detto di 20 anni, classe 2003, non collegato in qualche modo all’istituto comprensivo in cui è stato trovato morto.

La sezione omicidi della Squadra Mobile ha comunque preso in carico tutte le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza della zona, con la speranza che possano aiutare a capire cosa sia capitato.

Al momento, per quello che risulta essere un vero e proprio giallo, non è stata esclusa nessuna pista. Né quella dell’omicidio, né del suicidio o della tragica fatalità.