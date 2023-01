Ieri è stata una delle giornate più belle della vita di Alvaro Morata e Alice Campello. Il calciatore spagnolo e la modella italiana sono infatti diventati genitori per la quarta volta. Allo stesso tempo è stato uno dei giorni più brutti, visto che Alice ha avuto delle complicanze dopo il parto ed è finita nel reparto di terapia intensiva. Poche ore dopo, fortunatamente, si è ripresa ed è stata dimessa.

Morata e la Campello sono una delle coppie più amate. Nel 2005 hanno pronunciato il fatidico “sì” nel magnifico palcoscenico di Venezia e negli anni successivi hanno creato una bellissima famiglia.

I piccoli Leonardo, Edoardo ed Alessandro, da ieri, hanno accolto in casa la piccola Bella, la femminuccia che soprattutto Alvaro tanto desiderava.

La gioia per la nascita della quarta figlia, però, è stata in un certo senso macchiata da alcune complicanze che Alice ha avuto durante il parto e che hanno costretto i medici dell’ospedale di Madrid a ricoverarla in terapia intensiva. Il campione spagnolo ha scritto:

Fortunatamente la situazione si è risolta in pochissime ore e Alice è uscita dal reparto di terapia intensiva già nel pomeriggio di ieri. Per elaborare quanto accaduto, però, ci vorrà ancora qualche giorno.

Alvaro Morata, a corredo di una foto che ritrae la sua Alice che sorridente tiene in braccio la piccola Bella, ha scritto:

Ciao a tutti! Alice è già uscita dalla terapia intensiva ed è in camera. Sta molto meglio e si sta riprendendo con Bella. Io sto ancora assimilando tutto quello che è successo. Grazie Alice per avermi dato ancora una volta una lezione. Sei senza dubbio una combattente e un esempio per me. Sono stati senza dubbio i giorni peggiori della mia vita, ma sono fortunato ad averti in essa. Sei la cosa migliore che mi sia mai capitata e la mia vita senza di te non avrebbe senso. Grazie a tutte le persone che ci sono state vicine, e ancora una volta grazie a tutti i lavoratori della C.U.N per la loro delicatezza e trattamento. Grazie alla dottoressa Muñoz e a tutte le persone che lavorano in questo ospedale. Bisogna godersi ogni momento. Grazie a tutti ❤️ 🙏