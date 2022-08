Il 2022 si sta rivelando un anno davvero eccezionale per Alice Campello e Alvaro Morata. La modella e il bomber, a maggio scorso, hanno infatti scoperto di essere in dolce attesa per la quarta volta. Dopo tre bellissimi maschietti, Leonardo, Alessandro ed Edoardo, sta arrivando finalmente una femminuccia. Nella sezione storie del suo profilo Instagram, Alice ha svelato quale sarà il nome che avrà la piccola.

È un’estate rovente per Alvaro Morata. Il bomber spagnolo ha terminato il suo periodo di prestito alla Juventus ed è tornato nell’Atletico di Madrid. Voci di calciomercato lo hanno anche visto vicino ad un ritorno in bianconero, ma le alte pretese economiche del club iberico hanno frenato la Juve, che adesso sembra indirizzata ad acquistare altri attaccanti al suo posto.

Tuttavia, il calciatore può consolarsi benissimo tra le mura domestiche, dove la splendida famiglia che ha creato in questi anni insieme all’italiana Alice Campello, si sta per allargare.

Circa a metà maggio scorso, l’influencer e imprenditrice ha pubblicato uno scatto su Instagram che è servito da tenero annuncio della quarta gravidanza.

Nella foto c’è tutta la famiglia: lei, Alvaro, i due gemelli maggiori Leonardo e Alessandro e anche il piccolo Edoardo. Tutti stretti attorno al pancino ormai visibile della mamma.

Come si chiamerà la bimba di Alice Campello e Morata

Già alcune indiscrezioni avevano ipotizzato che dopo tre bellissimi maschietti, questa volta sarebbe arrivata una femmina. Voci confermate poi dalla stessa Alice.

Quest’oggi l’influencer ha aperto un mini forum nella sezione storie del suo account Instagram, invitando i suoi follower a farle delle domande.

La maggior parte dei quesiti riguardavano ovviamente la gravidanza.

Alice ha spiegato che non se la sta passando benissimo, visto che le nausee e i dolori non la abbandonano praticamente mai. Tuttavia, ha detto, è ben abituata a questi piccoli malesseri, essendoci passata già nelle altre tre gravidanze.

Poi un utente le ha chiesto come si chiamerà la sua bimba in arrivo a gennaio e lei non si è tirata indietro nel rispondere.

La quarta figlia di Alvaro Morata e Alice Campello, si chiamerà Bella Morata Campello.