Una vicenda davvero straziante è quella avvenuta lo scorso martedì 12 settembre, nella città di Udine. Un uomo di 60 anni chiamato Andrea Labriola ha perso la vita dopo un malore e dopo essersi unito in matrimonio con la sua amata compagna.

Una storia davvero molto triste che ha scosso migliaia di persone, ma soprattutto i suoi familiari. Solo poche ore prima tutti insieme avevano festeggiato il lieto evento.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti lo scorso martedì 12 settembre. Precisamente nell’abitazione del signore che si trova ad Udine.

Andrea per anni aveva vissuto in Russia per lavoro ed era tornato in Italia solo poco tempo fa. Insieme alla sua compagnia Tatiana, ma conosciuta da tutti come Tania, avevano deciso di sposarsi.

Infatti nella mattina dello stesso giorno la giovane coppia si è unita in matrimonio nel municipio e l’assessore Alessandro Ciani ha celebrato tutta la funzione.

Alla fine i due, con alcuni familiari più stretti, circa 15 persone, sono andati a festeggiare in una pizzeria della zona. Andrea stava bene e fino a quel momento nessuno avrebbe mai potuto immaginare che in poche ore, il destino gli avrebbe fatto un brutto scherzo. L’uomo non ha lamentato alcun tipo di problema.

L’improvviso decesso di Andrea Labriola

Tuttavia, nella serata di martedì, solo poche ore dopo il suo matrimonio, mentre si trovava a casa con la moglie, Andrea ha iniziato ad accusare uno strano malore.

La donna si è presto allarmata ed ha chiesto aiuto ai sanitari. I medici sono arrivati nell’abitazione in pochi minuti ed hanno cercato a lungo di rianimare l’uomo, ma alla fine non hanno avuto altra scelta che constatare il suo straziante decesso.

Il signore ha lasciato la moglie con cui si era appena unito in matrimonio, la figlia Evelina e la sorella. Il suo funerale è stato celebrato nella mattinata di ieri, venerdì 16 settembre e tutti i suoi familiari sono ancora increduli e sconvolti dalla triste notizia. Avevano festeggiato con lui poche ore prima.