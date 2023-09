Dramma in casa, Ambra Deledda è stata trovata morta in casa a 28 anni: disposta l'autopsia sul corpo

Risulta essere un giallo per gli inquirenti il decesso improvviso una giovane maestra di soli 28 anni, chiamata Ambra Deledda. Purtroppo il compagno ha lanciato per primo il messaggio, ma quando i suoi medici sono intervenuti in casa, non hanno potuto fare nulla.

Questa vicenda è ora al vaglio delle forze dell’ordine, che dopo una controllo nella casa ed il sequestro del cellulare, hanno anche deciso di disporre l’autopsia sul corpo.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella notte tra il 13 ed il 14 settembre. Precisamente nella casa a Cala Rossa, a Trinità d’Ugultu, comune che si trova in Sardegna.

Ambra fino a quel giorno sembrava stare bene. Da quello che è emerso, non aveva gravi problemi di salute e non soffriva di patologie pregresse.

Tuttavia, il compagno non avendo sue notizie da diverse ore, ha lanciato per primo l’allarme. Sul posto oltre gli agenti, sono intervenuti anche i medici, ma questi ultimi non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso.

In un primo momento si era pensato che il decesso di questa ragazza, era per cause naturali. Però le forze dell’ordine hanno deciso di disporre l’autopsia, poiché ci sono molti aspetti che risultano essere un vero giallo.

Le indagini per la scomparsa di Ambra Deledda

Il pm ha quindi trasferito la salma di Ambra all’ospedale di Sassari ed è proprio qui che il medico legale dovrà eseguire l’esame. Da qui si potranno avere le risposte necessarie, di cui hanno bisogno gli inquirenti.

I Carabinieri intervenuti in casa, dopo aver fatto un breve controllo, hanno quindi deciso di sequestrare il cellulare, per ulteriori accertamenti.

Ambra Deledda era molto conosciuta per il suo lavoro di maestra d’asilo. Era originaria di Viddalba ed infatti l’intera comunità ora in lutto per questa grave e straziante perdita. Il sindaco ha deciso di annullare gli eventi in programma per questi giorni ed in tanti stanno ricordando la donna, con un post sui social.