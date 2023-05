Dramma a Perugia, ragazza di 22 anni trovata morta in un alloggio universitario: le indagini e l'ipotesi del gesto estremo

Sono in corso tutte le indagini per la triste vicenda che è avvenuta nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 maggio, nella città di Perugia. Purtroppo una ragazza di soli 22 anni è stata trovata senza vita nella sua stanza, di un alloggio universitario privato.

La famiglia con origini del Sud, ha chiesto di mantenere il massimo riserbo su questo episodio, anche per capire cosa è successo davvero e cosa l’abbia spinta a compiere un gesto così estremo.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 maggio. Precisamente in un alloggio universitario privato, che si trova nella città di Perugia.

La prima ad avere dei dubbi è stata proprio una sua amica. Cercava di mettersi in contatto con lei da diversi giorni, ma non riuscendoci ha chiesto al suo fidanzato di andare a controllare.

Il ragazzo si è recato davanti la porta della sua stanza. Ha provato a bussare diverse volte e poi ha provato a forzare la serratura. Tuttavia, una volta entrato in quell’alloggio ha fatto una scoperta davvero straziante.

La giovane era ormai senza vita ed è per questo motivo che ha chiesto il tempestivo intervento delle forze dell’ordine. Gli agenti sono presto intervenuti sul posto e di conseguenza hanno avviato tutte le indagini del caso.

Le indagini per la ragazza di 22 anni trovata senza vita

Dalle prime informazioni emerse, sul corpo della giovane non hanno trovato dei segni anomali. Per questo motivo gli inquirenti hanno escluso la possibilità che ci sia il coinvolgimento di terze persone.

Tra gli studenti l’ipotesi del gesto estremo sembra essere quella più plausibile, ma al momento le motivazioni che l’hanno spinta a così tanto sono ancora ignote.

Come da prassi in questi casi, hanno quindi deciso di disporre l’autopsia sul corpo della giovane. Saranno solo le ulteriori indagini a far luce su quello che è successo. La famiglia nel frattempo, ha chiesto che ci sia il massimo riserbo su questo episodio.