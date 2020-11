Tragedia ad Anagni, Asia Pizzutelli morta a 9 anni in un incidente: le condizioni della sorella e della baby sitter

Ha perso la vita a soli 9 anni, Asia Pizzutelli, la bimba rimasta coinvolta nel drammatico incidente a Ferentino, in provincia di Frosinone. Era in macchina con la sua baby sitter e la sua sorellina, entrambe ora sono ricoverate in ospedale. Le loro condizioni non risultano essere molto gravi.

L’intera comunità di Anagni si è stretta vicino al dolore difficile e straziante della famiglia. Sul web infatti, sono apparsi migliaia di messaggi di cordoglio per la piccola, che si è spenta troppo presto.

Secondo le informazioni emerse, l’incidente è avvenuto lo scorso martedì 24 novembre, intorno all’ora di pranzo. Precisamente in via Casilina, a Ferentino.

La bimba era a bordo di una Peugeot 206, con la baby sitter e la sorellina. Quando all’improvviso all’altezza di Ponte Grande è avvenuto l’impatto con una Mercedes, guidata da un uomo di 66 anni.

Sul posto sono arrivati d’urgenza i sanitari del 118 con l’elisoccorso, le forze dell’ordine ed anche i Vigili del Fuoco. Purtroppo tutti i tentativi di salvare la bambina, sono risultati inutili, è deceduta praticamente sul colpo. Infatti i medici nel momento in cui l’hanno tirata fuori dalla macchina, ne hanno potuto dichiarare solamente il decesso.

La sorellina e la baby sitter, invece sono rimaste incastrate tra le lamiere dell’auto. I pompieri hanno lavorato a lungo per riuscire a liberarle. La bimba è stata trasportata all’ospedale di Alatri, dove è ancora ricoverata e non risulta essere in pericolo di vita. Mentre la ragazza è ricoverata al San Giovanni di Roma.

Morte Asia Pizzutelli i messaggi sul web

L’intera comunità di Anagni ora si è stretta vicino al dolore dei suoi genitori Marco e Serena, che sono molto conosciuti nella zona. Sono i proprietari di un bar nei pressi del casello autostradale. Il sindaco Daniele Natalia, ha voluto pubblicare un messaggio di cordoglio per questa famiglia. Ha scritto:

Non esistono parole ma solo tanta tristezza. Di fronte a tragedie come quella che ha colpito la famiglia Pizzutelli/ Valeri è difficile, anzi impossibile, rimanere nel ruolo istituzionale. Prevale l’uomo, lo sconforto, il dolore per un fatto così difficile da accettare, perché assurdo, innaturale ed ingiusto.

L’automobilista alla guida della Mercedes ora è indagato per il reato di omicidio colposo, come atto dovuto dalla Procura. Gli agenti intervenuti sul posto, stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e soprattutto le eventuali responsabilità.