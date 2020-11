Nel Comune di Ferentino, in provincia di Frosinone, si è consumata la tragedia sulla via Casilina, dove una bimba di soli 7 anni è morta in un incidente stradale. Il sinistro con fatale esito è accaduto verso l’ora di pranzo di oggi, martedì 24 novembre 2020. A scontrarsi due automobili, per cause ancora da stabilire. Attualmente sono in corso gli accertamenti da parte delle Forze dell’Ordine, che indagano per ricostruire la dinamica esatta e stabilire le responsabilità di chi si trovava al volante.

Ferentino: forte schianto

Secondo le informazioni apprese erano circa le 13, la piccola era a bordo di una Peugeot guidata dalla sua baby sitter in compagnia di un’altra bimba, quando, all’altezza della località Ponte Grande a Ferentino, ha impattato con una Mercedes. Lo schianto è stato davvero forte.

Baby sitter e un’altra bambina in codice rosso

Il violento scontro si è svolto davanti agli occhi degli automobilisti di passaggio, che hanno arrestato la propria marcia per prestare i primi soccorsi alle persone coinvolte nell’incidente, sottolineando che c’era pure una bambina, le cui condizioni di salute sono fin da subito parse gravissime.

Purtroppo ogni tentativo di salvarla è risultato vano, nonostante i soccorritori abbiano lungamente provato a rianimarla, praticandole il massaggio cardiaco. La donna che era alla guida del mezzo è attualmente ricoverata a Roma in codice rosso assieme ad un’altra bambina di 5 anni e non è dato conoscere quali siano le sue condizioni di salute.

Un cumulo di macerie

Per estrarre i feriti dalle auto, ridotte a un cumulo di macerie, si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che si sono prodigati per liberarli dagli abitacoli e affidarli al personale sanitario. I carabinieri della stazione locale hanno svolto in loco gli accertamenti e indagano per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Ferentino: inevitabili i disagi alla circolazione

Nell’attesa di ulteriori verifiche, entrambi i veicoli sono stati posti sotto sequestro. Al vaglio la posizione di chi era alla guida. Per agevolare le operazioni di soccorso prima e i rilievi dei militari poi la strada è stata chiusa al traffico.