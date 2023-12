Sono ore di apprensione e di angoscia per la famiglia di Anastasia Ronchi, scomparsa a Pavia ormai da alcuni giorni. La giovane ragazza di 16 anni, sorella della conduttrice radiofonica Micol Ronchi, avrebbe lasciato la città dove si era trasferita da poco. Alcuni testimoni l’avrebbero avvistata a Viareggio. I genitori sono preoccupati anche per il fatto che deve prendere delle medicine che non avrebbe con sé.

Nessuna notizia certa di Anastasia, la sorella di 16 anni della speaker radiofonica Micol Ronchi. La giovanissima è svanita nel nulla da Pavia il 13 dicembre scorso. La sorella maggiore ha lanciato un accorato appello sui social e molte persone hanno raccontato presunti avvistamenti dell’adolescente.

Il giorno successivo alla scomparsa alcuni testimoni avrebbe segnalato la presenza della ragazza di soli 16 anni in Toscana, nella città di Viareggio. Anastasia prima viveva qui, ma un mese fa si era trasferita in Lombardia. I genitori sono rimasti invece a Viareggio con una sorella più piccola.

La sorella maggiore è convinta che Anastasia non sia stata rapita, ma che si tratti solo della bravata di una sedicenne. Alcune persone, dopo la scomparsa della giovane, hanno detto di averla vista a Binasco, a 18 chilometri da Pavia.

Un’altra segnalazione ha fatto credere che fosse a Genova, nella stazione di Genova Brignole. Sarebbe arrivata qui con un treno da Pavia, per poi ripartire per la città di Viareggio, che amava molto e di cui sentiva la mancanza da quando si era trasferita.

Anastasia non aveva soldi e telefono con sé, ma una valigia piena di vestiti. L’associazione Penelope Toscana ha divulgato un volantino per ritrovarla: è alta 1,72 metri, ha i capelli biondi con ricrescita castana, un giaccone blu, uno zaino viola e scarpe verdi. I genitori sono anche preoccupati perché Anastasia deve prendere delle medicine che non prende da cinque giorni.

