Anche la piccola Jasmine è morta con una corda intorno al collo. La sua mamma, tra le lacrime, ha voluto dire qualcosa a tutti i genitori

Jasmine era una bambina solare e piena di vita, rimasta purtroppo vittima, a soli 12 anni, della terribile challenge che ha già visto altre vittime tra i bambini. Il servizio è andato in onda, nella serata di ieri, al Tg5. La mamma della piccola cerca giustizia e ha voluto lanciare un appello a tutti i genitori.

La sfida social è ancora un punto interrogativo, sul quale gli inquirenti stanno indagando. Ma sembrerebbe che dopo aver analizzato lo smartphone della minore, siano già emersi degli indizi.

Jasmine viveva una vita adolescenziale normale. La sua famiglia l’ha descritta come una bambina sempre sorridente, che amava condividere video sui social e che prima della tragedia, aveva mandato un messaggio felice, che mai avrebbe potuto portare al sospetto di ciò che stava per fare.

A trovarla esamine nella sua cameretta, a Vittoria, in provincia di Ragusa, è stato il suo papà. Qualcuno, come si pensa sia accaduto con la piccola Antonella Sicomero, avrebbe chiesto a Jasmine di resistere il più possibile con una corda legata intorno al collo.

Il 9 febbraio scorso, la bambina di 12 anni ha deciso di partecipare alla “challenge” e alle 16:20, suo padre l’ha trovata esamine nella sua stanza. Poco dopo, Jasmine è morta.

Inizialmente, si era pensato ad un suicidio, ma la famiglia ha subito smentito i sospetti delle autorità.

Non avrò pace fino a quando non si saprà la verità su mia figlia, perché non credo che una bambina così, possa fare questa cosa.