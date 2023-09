“Anche lei ha la mia malattia, il dolore più grande è non veder crescere i miei figli”, Annalisa Minetti commuove tutti

Ha commosso il pubblico italiano, Annalisa Minetti si è lasciata andare ad un lungo sfogo nel salotto di Verissimo, il programma tv condotto da Silvia Toffanin.

La cantante è peggiorata, la sua malattia le ha tolto le cose più importanti della vita. La vista e la possibilità di veder crescere i suoi figli. Annalisa Minetti fino a poco tempo fa riusciva a vedere le ombre, riusciva ad abbinarle alle voci e ad immaginare gli istanti della sua vita. Ma adesso è buio totale. La malattia ha completato il suo viaggio:

Ultimamente, proprio qualche settimana fa, ho perso completamente la vista. La mia malattia ha completato il suo viaggio. Avevo la percezione delle luci e purtroppo ho perso anche quelle. Non pensavo fosse doloroso, ma quando il dottore l’altro giorno mi ha detto che non c’era più niente, un po’ ha fatto male. Sono tornata a casa, non ho detto nulla, ma poi mi sono chiusa nel bagno a piangere.