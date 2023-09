Una perdita davvero straziante è quella che ha avuto il mondo della musica in queste ultime ore. Purtroppo la cantante Irish Grinstead è deceduta all’età di 43 anni, per cause che ancora non sono state rese note, ma la sorella ha voluto annunciare la sua scomparsa sui social.

Un grave lutto è quello che ha colpito la famiglia. Ora sono davvero tante le persone che la stanno ricordando con un post o un messaggio sui social.

Irish Grinstead faceva parte dei gruppo formato da 3 donne, chiamato R&B 702, che ha avuto molto successo nella metà degli anni 90. Lei era la cantante ed è per questo che era molto conosciuta.

Già all’inizio di quegli anni ha avuto molto successo grazie all’album “No Doubt”, in cui collaboravano con Missy Elliot, in “Steelo”. Da qui per loro è partito il grande successo.

La band ha pubblicato il loro ultimo album nel 2003, chiamato “The Star”. Pochi anni dopo l’uscita di questo disco, si sono separate, ma la stessa Irish Grinstead ha annunciato la separazione dal gruppo, per problemi seri di salute.

Fino ad oggi i problemi che hanno portato la giovane cantante a prendere una pausa dalla musica, sono ancora ignoti. La sorella LeMisha, che faceva parte con lei della band, ha voluto annunciare la sua scomparsa con un post sui social.

Il messaggio della sorella di Irish Grinstead

Con grande tristezza che devo comunicarvi che la mia bellissima sorella ed amica è deceduta questa sera. Ha combattuto una lunga battaglia ed adesso è finalmente in pace. Quella ragazza era luminosa come stelle! Non era bella solo fuori, ma anche dentro. Condividere il palco con lei è stata una gioia che custodirò per il resto della mia vita.