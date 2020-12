Il tragico decesso del bambino di 2 anni, avvenuto lo scorso 8 dicembre, ha scosso tutta la comunità. Il sindaco di Monte San Vito, comune in provincia di Ancona, ha deciso di esprimere il suo cordoglio per la mamma e la sorella. Tutti stanno cercando di stare vicino a questa famiglia, colpita da una tragica ed improvvisa perdita.

Le forze dell’ordine, arrivate nell’abitazione al momento stanno indagando su questo drammatico episodio. A breve verrà anche eseguita l’autopsia per chiarire il motivo dietro questa tragica morte.

Il sindaco Francesco Cillo, dopo diversi giorni dall’episodio, ha deciso di rompere il silenzio. Ha voluto esprimere la sua vicinanza alla mamma e alla sorella maggiore. Ha dichiarato:

La famiglia non viveva in condizioni di indigenza o di incuria. Non avevano problemi economici. In questo momento, ogni discussione e quesito non possono prendere il posto del dolore e del rispetto di una madre, che ha perso il proprio figlio. Il più grande dei dolori.

L’anagrafe e i servizi sociali si erano interessati alla situazione. Infatti hanno invitato più volte la donna a regolarizzare la sua posizione, proprio come hanno fatto con tutti gli altri. Dopo l’accaduto, il Comune ed i servizi sociali, si sono subito offerti per fornire sostegno psicologico e per tutelare la signora e la figlia, in questo momento la nostra unica priorità. Le cause della morte del bambino sono in attesa di approfondimento.

Bambino di 2 anni trovato morto nella culla: l’accaduto

Come abbiamo già detto in precedenza, l’episodio è avvenuto nella mattinata di martedì 8 dicembre. La madre non sentendo il piccolo piangere, è andata a controllare ed è a quel punto che ha fatto la drammatica scoperta.

Il bambino era nella sua culla e non respirava più. Ha lanciato tempestivamente l’allarme al 118 e i sanitari sono arrivati nell’abitazione tempestivamente. Hanno provato a rianimarlo per diversi minuti, ma tutti i loro tentativi non hanno portato ai risultati sperati. Il cuore del piccolo non ha mai ripreso a battere.

Nella casa della famiglia, sono arrivate anche le forze dell’ordine, che hanno avviato in fretta le indagini. Gli agenti non hanno trovato segni di maltrattamenti sul corpo del bimbo. Resta da chiarire se il suo decesso sia avvenuto per cause naturali o per altri motivi. Sarà solo l’autopsia a dare tutte le risposte agli inquirenti e ai familiari del piccolo.