Nei prossimi giorni verrà effettuata l’autopsia sul corpo del bambino di soli 2 anni, trovato senza vita nella culla. Gli inquirenti che stanno indagando sulla vicenda, hanno aperto un fascicolo d’indagine per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e soprattutto la causa del suo decesso.

Il dramma di questa famiglia si è consumato nella mattinata di martedì 8 dicembre, a Monte San Vito, un comune in provincia di Ancona. A fare la tragica scoperta è stata proprio la madre, che ha allertato tempestivamente i sanitari.

Però, nonostante i disperati tentativi dei medici di rianimazione, il cuore del piccolo non ha mai ripreso a battere. Infatti pochi minuti dopo il loro arrivo, non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.

Nell’abitazione al centro storico, sono arrivate anche le forze dell’ordine. Dalle informazioni rese note da alcuni media locali, sembrerebbe che la madre durante l’interrogatorio con i carabinieri, abbia raccontato che il figlio pochi giorni prima del suo decesso, aveva avuto la febbre.

Però si è ripreso poco dopo. Infatti per gli inquirenti non è ancora chiaro il motivo che ha portato alla sua morte. Il Pm di Ancona, Irene Bilotta, ha disposto l’autopsia sul corpo del piccolo. Inoltre, ha aperto un fascicolo d’indagine per il reato di omicidio colposo, al momento contro ignoti. È un atto dovuto per poter procedere con l’esame.

Tutti stanno lavorando per capire se si sia trattato di un decesso per cause naturali o se invece ci possano essere delle responsabilità.

Bambino di 2 anni trovato morto nella culla: il messaggio del sindaco

CREDIT: CLAUDIO TESTA

Il sindaco ha voluto esprimere la vicinanza a questa famiglia, in questo momento di profondo dolore. Sull’accaduto ha dichiarato: