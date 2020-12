Un vero e proprio dramma è avvenuto nella giornata di ieri, martedì 8 dicembre. Un bambino di soli 2 anni è stato trovato senza vita nella sua culla, da sua madre. Sul posto oltre l’intervento dei sanitari, sono arrivate anche le forze dell’ordine, che coordinate dal Pm, hanno disposto l’autopsia sul suo corpo.

Un evento terribile che ha sconvolto tutta la comunità di Monte San Vito, in provincia di Ancona. Il sindaco ha voluto pubblicare un messaggio di cordoglio per questa famiglia, distrutta dalla grave ed improvvisa perdita.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, il dramma si è consumato intorno alle 8 del mattino. Precisamente in un appartamento al centro storico del comune, dove il piccolo viveva con la mamma e con la sorellina.

La madre, non sentendo piangere il bimbo, è andata a controllare nella sua culla ed è proprio a quel punto che ha fatto la terribile scoperta. Il figlio non respirava più.

Ha lanciato tempestivamente l’allarme al 118. I sanitari sono arrivati nell’abitazione in pochi minuti, ma nonostante i loro disperati tentativi di rianimazione, il cuore del piccolo non ha mai ripreso a battere.

Infatti, pochi minuti dopo, non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Il sindaco Thomas Cillo, per mostrare la vicinanza a questa famiglia, in un post su Facebook, ha comunicato il rinvio delle solite letture natalizie.

Bambino di 2 anni trovato senza vita: le indagini

CREDIT: CLAUDIO TESTA

Nell’abitazione dove si è consumato il dramma, sono arrivate anche le forze dell’ordine, che hanno avviato tempestivamente le indagini su questa drammatica vicenda.

Il pm di turno, per chiarire il motivo dietro questo improvviso decesso, ha disposto l’autopsia sul corpo del piccolo. Verrà eseguita nei prossimi giorni. Dalle informazioni rese note da alcuni media locali, sembrerebbe che la sua morte sia legata a cause naturali.

Però, sarà solo l’esame autoptico a dare le risposte necessarie ai familiari, ma anche agli inquirenti, che stanno indagando su questa vicenda terribile. Tutta la comunità ora si è stretta vicino al dolore dei genitori, che sono distrutti da questa perdita.