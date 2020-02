Ancona, incidente tre persone rimaste ferite tra cui un bimbo Ancona, frontale tra due auto. Ferita una ragazza, una donna ed anche un bimbo. Ecco cosa è accaduto..

Un terribile incidente è avvenuto nella mattinata di ieri, martedì undici febbraio, a Polverigli, in provincia di Ancora. Le vittime sono una giovane mamma di trenta sette anni, un bimbo di cinque anni ed una ragazza di venti quattro. L’impatto è stato molto violento, infatti sono tutti in gravi condizioni.

Un evento sconvolgente, che ha lasciato tutti a bocca aperta. Le persone che hanno visto le auto, sono rimaste scioccate, poiché entrambe sono distrutte.

Secondo le informazioni che sono emerse nelle scorse ore, l’incidente è avvenuto nella mattinata di martedì, intorno alle otto e quaranta cinque, tra via San Giovanni e del Vivaio.

Sul posto, è stato chiesto l’intervento della polizia per i rilievi, dell’ambulanza, ma anche dell’auto medica della croce Rossa e della croce Gialla. Sin da subito la situazione è apparsa gravissima.

La mamma è rimasta incastrata nella sua macchina ed infatti, per riuscire a liberarla sono arrivati i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato a lungo per togliere tutte le lamiere.

Il bimbo è stato trasportato d’urgenza al Salesi, poiché ha riportato diversi traumi. I medici, infatti, hanno dovuto sedarlo, intubarlo e sottoporlo a ventilazione meccanica. Le due donne sono state trasportate all’ospedale di Torrette, entrambi in gravi condizioni, hanno riportato diversi traumi ed i medici stanno facendo di tutto per farle riprendere.

In questo tragico incidente, i feriti hanno riportato diversi traumi e le loro condizioni non sono semplici. La ragazza e la mamma, per fortuna non sono in pericolo di vita. La situazione del piccolo, invece è molto più complessa ed è in pericolo.

La polizia, intervenuta sul posto, ha messo sotto sequestro i due veicoli ed ora stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto in quei secondi.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa tragica vicenda, ma soprattutto sulle condizioni mediche del piccolo.

Potete leggere anche: Mamma prova a separare due ragazzi che stanno litigando, ma perde la vita