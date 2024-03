Gianni Boscolo Scarmanati di 64 anni, la moglie Luisella Veronese di 59 anni e il loro figlio 27enne Davide Scarmanati, sono morti questa notte in un drammatico incendio scoppiato nella casa in cui la famiglia viveva a Sottomarina di Chioggia. Una tragedia drammaticamente simile a quella capitata alcuni giorni fa a Bologna, in cui a perdere la vita erano stati una giovane mamma e i suoi tre bimbi piccoli. Cosa è successo.

Credit: Vigili del Fuoco

Non c’è stato nulla da fare per i soccorritori accorsi nella notte in una villetta a schiera a Sottomarina di Chioggia, in provincia di Venezia, dove un grave incendio ha spezzato la vita ad un’intera famiglia, marito, moglie e il loro figlio. Le vittime si chiamavano Gianni Boscolo Scarmanati, Luisella Veronese e Davide Scarmanati, e avevano rispettivamente 64, 59 e 27 anni.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni giovani che, transitando davanti all’abitazione, hanno notato le fiamme provenire dal piano terra. Gli stessi ragazzi, in attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco e dei soccorritori, hanno tentato di aiutare i residenti con una scala.

Credit: Vigili del Fuoco

Stando a quanto riportato da La Stampa, le fiamme si sarebbero propagate al piano terra, mentre i tre dormivano al piano superiore. Il fumo generato dalle fiamme è salito di sopra tramite la tromba delle scale e li ha uccisi.

Credit: Vigili del Fuoco

Dopo lo spegnimento delle fiamme e la bonifica dello stabile, lo stesso è stato posto sotto sequestro da parte delle autorità, che ora cercheranno di capire da dove sia nato l’incendio e le cause.

Questo dramma arriva pochi giorni dopo la tragedia, molto simile, avvenuta in un appartamento di via Bertocchi a Bologna. Un cortocircuito partito da una stufetta riscaldante ha dato via ad un incendio che è costato la vita alla 32enne Stefania Alexandra Nistor, giovane mamma di origini rumene, e ai suoi tre bambini, due gemellini di 2 anni e la loro sorellina di 6 anni.