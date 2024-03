Incendio a Bologna: chi era la giovane donna morta insieme ai suoi tre bimbi e come è accaduta la tragedia

Si chiamava Stefania Alexandra Nistor la donna di origini romene che nella notte, insieme ai suoi tre bambini, ha perso la vita in un terribile incendio divampato nel suo appartamento di via Bertocchi a Bologna. Chi era la donna, come mai il compagno e padre dei piccoli non era in casa e come è scaturita la tragedia.

Sono una notizia e delle immagini terrificanti quelle che giungono da Bologna, più precisamente dal quartiere Barca, nella periferia a ovest del capoluogo emiliano, dove nella notte è divampato un incendio che purtroppo ha avuto un bilancio drammatico.

A lanciare l’allarme è stato un inquilino dell’appartamento al quinto piano di un palazzo situato in via Bertocchi, dopo aver visto che nella casa al piano di sotto, al quarto piano, era scoppiato l’incendio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorritori medici del 118 e le forze dell’ordine, ma al loro arrivo la situazione era già disastrosa.

All’interno di quella casa c’erano una giovane mamma, la 32enne di origini romene Stefania Alexandra Nistor e i suoi tre bambini, due gemellini maschio e femmine di circa due anni, e la loro sorellina maggiore, una bimba di 6 anni.

Per i tre piccoli non c’è stato nulla da fare fin dal primo momento. La madre, in condizioni critiche, stava per arrivare in ambulanza all’ospedale Maggiore, ma si è spenta anche lei durante il tragitto. Il papà dei bambini, ex compagno di Stefania dal quale si era recentemente separata, non viveva lì e non era in casa. È arrivato insieme ai nonni dei piccoli solo successivamente.

Stefania sul suo profilo di Facebook appariva sempre sorridente e insieme ai suoi bambini, unica luce dei suoi occhi. L’incendio, come dichiarato anche dal vicequestore Pierluigi Pinto, sarebbe stato del tutto accidentale. Divampato in seguito ad un cortocircuito scaturito da una stufetta di riscaldamento elettrica. Seguiranno aggiornamenti su questo terribile dramma.