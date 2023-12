Si è spento a causa di una malattia Andrea Barberi: tra i velocisti italiani più vincenti di sempre, ha avuto il primo dei 400 m per 10 anni

Nella mattinata di oggi, mercoledì 20 dicembre, lo sport e l’Italia intera hanno appreso con shock e sgomento la notizia della morte di uno degli atleti azzurri più forti e vincenti della storia. Andrea Barberi, campionissimo dell’atletica leggera, primatista per oltre un decennio nei 400 metri piani, si è spento a soli 44 anni.

Una notizia drammatica che sconvolge tutto il mondo dello sport azzurro. Questa mattina, all’età di soli 44 anni, si è spento Andrea Barberi.

Nato a Tivoli alle porte di Roma nel 1979, verrà ricordato come uno dei velocisti italiani più forti e vincenti della storia.

Ad ‘iniziarlo’ all’atletica dal marciatore Riccardo Pisani, è sulla pista rossa che ha trovato il suo habitat naturale. E in particolare nella disciplina che comporta un giro completo, quella dei 400 metri piani.

Leggendario a livello nazionale, è stato primatista della specialista per un decennio consecutivo, dal 2006 al 2016, con il tempo di 45.19.

Per 25 volte ha indossato la maglia azzurra della nazionale italiana, ottenendo ottimi risultati anche in campo internazionale. Come ad esempio il quinto posto assoluto agli europei di Goteborg del 2006.

Successivamente, ha fatto parte del team della Fiamme Gialle, come atleta e come membro della struttura tecnica.

Cordoglio per la morte di Andrea Barberi

La notizia della scomparsa di Andrea Barberi ha provocato tristezza a chiunque e tantissimi sono i messaggi di cordoglio apparsi sul web nelle scorse ore. Il primo è stato ovviamente quello della Federazione Italiana di Atletica Leggera:

A piangerlo è tutta l’atletica italiana e il gruppo sportivo delle Fiamme Gialle che lo ha accolto a diciannove anni come atleta e in seguito come componente della struttura tecnica, apprezzandone la passione e la forza, le stesse qualità con cui ha affrontato la malattia. Alla famiglia di Andrea Barberi vanno le più sentite condoglianze del presidente della FIDAL Stefano Mei e del Consiglio federale.

Il campione risiedeva a San Gregorio da Sassola, vicino a Roma. Il sindaco e l’amministrazione comunale hanno dedicato a lui un toccante messaggio di addio: