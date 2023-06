Molto commovente la storia di Teresa Belluco, una ragazzina di 14 anni della provincia di Padova, che circa un anno fa ha scoperto di essere affetta da una grave forma di tumore. Per le cure servivano 400mila euro e grazie al buon cuore di tanti donatori, la piccola ora ha una speranza.

Quella di Teresa Belluco, una ragazzina di soli 14 anni e promessa dell’atletica leggera italiana, è una storia triste ma al tempo stesso che infonde speranza.

Il destino di Teresa sembrava segnato già da piccolina, quando in tenera età aveva subito iniziato a mettere in mostra delle doti atletiche fuori dal comune ed una propensione all’atletica leggera non indifferente.

L’anno scorso, quando aveva poco più di 13 anni, le si è presentato davanti l’ostacolo più grande. Dopo aver notato uno strano nodulo al collo è andata con la sua famiglia a fare un controllo ed ha scoperto una triste verità.

Quel nodulo era un sarcoma molto aggressivo e maligno, per il quale la giovane ha dovuto sottoporsi prima ad un intervento per la rimozione dello stesso, e poi ad un periodo di cure molto dolorose e debilitanti.

La cosa peggiore è che quelle cure, che inizialmente avevano dato speranza, alla fine non hanno evitato che il tumore tornasse come prima e nello stesso punto.

Teresa Belluco è volata a Houston

L’equipe medica che segue Teresa fin da quando ha scoperto la malattia ha consigliato alla sua famiglia di prendere in considerazione l’idea di volare negli States, a Houston, dove in una clinica specializzata viene effettuata una cura sperimentale che garantirebbe alla 14enne un’alta probabilità di guarigione.

Il problema? I costi immensi del viaggio e delle cure stesse. Circa 400mila euro che la famiglia Belluco non aveva a disposizione.

Da lì è nata l’idea dei genitori di Teresa di aprire una raccolta fondi su Gofundme, che incredibilmente ha portato ad un risultato incredibile in pochissimo tempo.

Circa 10mila donatori hanno raccolto la cifra necessaria e Teresa, con la sua mamma e il suo papà, è finalmente salita sull’aereo in direzione Texas.

Il papà della ragazza ha voluto ringraziare pubblicamente tutti, pubblicando un commovente post su Facebook. Ecco le sue parole: