Il bomber della Roma e della nazionale, Andrea Belotti è diventato papà per la seconda volta: dopo Vittoria, ecco la piccola Benedetta

Gioia immensa per il bomber della Roma e della nazionale italiana, Andrea Belotti. Nella giornata di ieri, infatti, sua moglie Giorgia Duro ha dato alla luce la piccola Benedetta, seconda figlia della coppia. L’annuncio, come solitamente avviene in questi casi, è arrivato sui social network.

Sportivamente parlando non è un periodo particolarmente felice per Belotti. Da quando si è trasferito alla Roma non è riuscito a trovare continuità e una maglia fissa da titolare. Inoltre, pochi giorni fa, la sua squadra ha perso il derby contro la Lazio.

Per quanto riguarda invece la vita privata, non potrebbe andare meglio di così. Nella giornata di ieri, il bomber e sua moglie Giorgia Duro hanno infatti abbracciato per la prima volta la loro seconda figlia, la piccola Benedetta.

L’annuncio di Andrea Belotti e Giorgia Duro

Ad annunciare la nascita della piccola ci hanno pensato proprio i neo genitori bis, che sui social hanno pubblicato una foto della manina della piccola Benedetta e in didascalia le hanno dato il “benvenuta alla vita”.

Una dedica molto dolce e toccante era arrivata anche quando i due avevano scoperto di essere in dolce attesa. In quel caso avevano pubblicato un bellissimo video del momento in cui comunicavano la notizia a Vittoria, la loro prima bimba nata nel febbraio del 2021.

Giorgia Duro aveva scritto:

Dio ha deciso di benedirci ancora. Siamo felici di poter condividere con voi questa immensa gioia, Vittoria diventerà una sorella maggiore e noi genitori per la seconda volta. E con gli occhi colmi di lacrime scrivo queste due righe da dedicare a questa nuova vita che cresce dentro me.