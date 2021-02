Il bomber della nazionale è diventato papà per la prima volta, ma il Covid non gli permetterà di abbracciare la sua bambina

Andrea Belotti e Giorgia Duro, ieri, sono diventati genitori per la prima volta

Fiocco rosa in casa dell’attaccante della nazionale italiana e bomber e capitano del Torino. Andrea Belotti, detto “il gallo”, è infatti diventato papà della piccola Vittoria. Si tratta della prima figlia del calciatore, nata dal matrimonio con quella che è sua moglie da circa 4 anni, la bella Giorgia Duro. Sul profilo di quest’ultima, ieri, è apparsa una foto che ha annunciato la nascita.

Credit: giorgiaduro8 – Instagram

Giovani, bellissimi, innamorati. Dando uno sguardo sui profili social del giocatore del Toro e di sua moglie, sono queste le prime cose che vengono in mente.

Si sono conosciuti a Palermo, terra natia di Giorgia, nel 2014, quando il gallo giocava con la squadra rosanero del capoluogo siculo. Da lì, non si sono mai più divisi. Quando nel 2015 il calciatore si è trasferito a Torino per indossare la maglia granata del toro, la modella classe ’96 non ci ha pensato un momento, ha preparato le valigie ed è partita con lui.

Il 25 giugno del 2017, dopo circa tre anni di felice fidanzamento, i due si sono detti sì nella chiesa di San Francesco Di Paola, a Palermo. Oggi, dopo 7 anni insieme, di cui quasi 4 da sposati, i due possono stringere tra le mani il frutto del loro infinito amore. Giorgia Duro, pubblicando una foto della dolce manina di Vittoria, ha scritto:

È come se io fossi nata solo adesso, viva solo adesso e tu fossi da sempre qui.. Veronica Belotti, 22 Febbraio 2021

Andrea Belotti positivo al Covid-19

Se da una parte la gioia di essere diventato papà per la prima volta lo avrà sicuramente travolto, Andrea Belotti dovrà aspettare qualche giorno prima di poter stringere la sua piccola Vittoria.

Un paio di giorni fa, infatti, la società del Torino ha reso note le positività al Coronavirus di 7 tesserati, tra cui è comparso anche il nome del suo capitano.

Oltre a lui, sono finiti in isolamento anche gli altri calciatori Linetty, Murru, Buongiorno, Singo, Bremer e Baselli, a cui si è andato ad aggiungere anche Daniele Mozzone, medico sociale del Torino.

Credit: giorgiaduro8 – Instagram

Quasi sicuramente, quindi, Andrea Belotti salterà la partita del suo Torino di venerdì 26 febbraio. Quella contro il Sassuolo, sarebbe stata un’ottima occasione per segnare un gol e dedicarlo alla sua Vittoria.