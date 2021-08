Due comunità in lutto per la morte di Andrea Destefanis, giovane 25enne investito da un trattore mentre era in sella alla sua bici

Andrea Destefanis è morto all’età di 25 anni dopo un incidente a Corana, un comune italiano vicino a Voghera. Una comunità intera che piange la scomparsa di un ragazzo benvoluto, la cui vita è stata spezzata mentre era in sella alla sua bici.

Il venticinquenne è rimasto schiacciato da un trattore che stava facendo una manovra in retromarcia sulla strada provinciale che va verso Corana. Erano circa le 16:00 del pomeriggio, quando è accaduta la tragedia. Qualcuno ha allertato il 118, chiedendo soccorso per un ragazzo che era stato investito da un mezzo agricolo.

In poco tempo, un’ambulanza è arrivata sul posto e una squadra di operatori sanitari hanno cercato di rianimare, con più tentativi, Andrea Destefanis. Tentativi che purtroppo si sono rivelati vani. Il giovane è morto poco dopo.

Sul posto sono giunti anche gli agenti delle forze dell’ordine, che stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e per stabilire entrambe le responsabilità, quella del ragazzo in sella alla sua bici e quella del conducente del trattore. Sia quest’ultimo che un altro automobilista che ha assistito alla scena, sono stati già ascoltati come testimoni dell’accaduto.

I ricordi di Andrea Destefanis

Nel frattempo, sui social sono apparsi numerosissimi messaggi di cordoglio per la famiglia e ricordi di amici e parenti, ancora increduli dinanzi ciò che è successo.

Perché porti via sempre i migliori e le brave persone? Ciao Andrea ti ricorderò sempre.

Un ragazzo d’oro, educato, gentile, sempre disponibile, pacato e sorridente. La vita può essere davvero ingiusta. Condoglianze alla famiglia da tutti noi.

La piccola comunità di Corana e quella di Voghera sono incredule. 25 anni sono troppo pochi per morire così, investito da un trattore in manovra mentre era in sella alla sua amata bicicletta.

Ti ricorderò per sempre anche se ci vedevamo poco, ma ci sentivamo sempre. Eri uno di quei pochi veri amici. Buon viaggio, prima o poi ci troveremo di nuovo. Mi raccomando non fare casino anche lassù.

Tanti i ricordi degli amici, che hanno pubblicato tristi post accompagnati dalle foto di Andrea Destefanis. Le strade italiane piangono un’altra giovane vittima di un incidente stradale, volata in cielo a soli 25 anni.