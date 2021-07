Un’altra vittima per le strade italiane, morta a soli 23 anni. Greta Castellano ha perso il controllo della sua vettura ed è finita fuori strada. L’incidente si è verificato nella notte tra il 27 e il 28 luglio lungo la provinciale 5, tra Fagagna e Rodeano (Udine).

Gli inquirenti stanno ancora cercando di ricostruire la dinamica dei fatti, per capire come la giovane sia uscita fuori strada. A causa del violento impatto, Greta è morta sul colpo. La strada è rimasta chiusa al traffico, per consentire ai Vigili del Fuoco di estrarre il corpo senza vita della 23enne. Nessun’altra vettura è rimasta coinvolta nell’incidente.

Chi la conosceva l’ha descritta come una ragazza felice e sempre sorridente. Greta Castellano stava contando i giorni che mancavano alla data delle nozze con il fidanzato Paolo, fissata per l’inizio del nuovo anno. La coppia aveva dei progetti insieme, una famiglia felice.

Una ragazza bellissima con una folta chioma riccia e due occhi scuri e profondi. Non è chiaro cosa le abbia fatto perdere il controllo della vettura. Greta è uscita fuori strada e si è capovolta con la sua vettura. Il forte impatto le è stato fatale e il suo corpo ormai senza vita è rimasto incastrato tra le lamiere fino all’arrivo dei soccorritori.

Secondo ciò che riportano le testate giornalistiche locali, sembrerebbe che Greta stesse tornando nella sua nuova casa, dopo aver fatto visita ad un’amica a Ragogna. C’era il maltempo e la 23enne potrebbe aver perso il controllo a causa dell’asfalto scivoloso, ma questa rimane soltanto un’ipotesi fino al termine degli accertamenti da parte delle autorità.

Greta Castellano era nata nel 1997 a San Daniele ed era figlia unica. Lavorava in un’azienda di Rodeano che produce condizionatori.

La sua morte ha sconvolto l’intera comunità, la famiglia e tutti coloro che la riconoscevano. Il suo sorriso vivrà per sempre nei loro cuori.