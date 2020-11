La tragedia è accaduta in provincia di Venezia, precisamente a Rio San Martino di Scorzè. Andrea Michielan si è spento a soli 21 anni tra le braccia della sua famiglia. Un arresto cardiaco improvviso ed inaspettato, lo ha strappato alla vita troppo presto.

Arrivata l’ora di cena, Andrea è andato in bagno, per lavarsi le mani e per poi sedersi a tavola a mangiare con la sua famiglia. Ma improvvisamente, il 21enne è caduto a terra, allarmando i suoi familiari. Quest’ultimi hanno immediatamente chiamato il 118 e richiesto l’intervento di un’ambulanza.

Una volta giunti sul posto, gli operatori sanitari hanno fatto il possibile per salvare la vita al giovane, ma ogni tentativo di rianimarlo, è risultato vano. Andrea Michielan è stato dichiarato morto.

L’operazione di Andrea Michielan

Dopo la morte del 21enne, sono molti i dubbi che cercano dei chiarimenti. Pochi giorni prima del malore, Andrea si era operato al cuore, per correggere un disturbo dal quale era affetto. L’intervento era andato molto bene e dopo diversi giorni di ricovero, il giovane era stato rimandato a casa.

Potrebbe esserci un collegamento, ma sarà il medico legale a stabilire se l’arresto cardiaco possa essere una conseguenza dell’operazione al cuore.

Morire a 21 anni, un’età che ancora non apre nemmeno le porte della vita. Andrea andava all’università e studiava informatica. Tutti lo hanno descritto come un ragazzo che amava studiare e che era sempre gentile con tutti.

Morte della piccola Marta Episcopo

Credit video: Giornale La Voce – YouTube

Una vicenda simile è accaduta pochi giorni fa in una scuola elementare di Palermo, dove una bambina di 10 anni, Marta Episcopo, è morta durante la lezione di educazione fisica. Tutti hanno creduto che fosse caduta e avesse battuto la testa, ma dopo l’esame autoptico, è risultato che la piccola è morta a causa di un malore, all’età di 10 anni.