Le indagini sul caso del bimbo di 6 anni deceduto a Sharm el Sheik, mentre si trovava in vacanza con la sua famiglia, hanno finalmente dato una risposta sulle cause del decesso. Il piccolo Andrea Mirabile aveva una gastroenterite e ha ricevuto cure inadeguate. Per questo motivo le sue condizioni di salute sono peggiorate improvvisamente, portando via il bimbo all’affetto dei suoi cari.

Sarebbe di origine ignota la gastroenterite diagnosticata al bimbo palermitano di 6 anni che un anno fa ha perso la vita a Sharm el Sheikh. Il piccolo si trovava in vacanza con i genitori in un resort di lusso.

I medici egiziani non avrebbero affrontato in modo adeguato la patologia che il bimbo aveva e per questo motivo ha perso la vita. Queste le conclusioni della consulenza medico-legale che la Procura di Palermo ha disposto per far luce sul decesso di Andrea.

Le conclusioni alle quali sono arrivati i medici italani coincidono in larga misura con quanto verificato anche dai colleghi egiziani, che l’autorità giudiziaria locale ha incaricato per una prima autopsia sul corpicino del bimbo di 6 anni.

Secondo i consulenti della Procura di Palermo, i dottori egiziani non avrebbero affrontato velocemente la gastroenterite. Il medico dell’ambulatorio che lo ha visitato prescrisse solo dei farmaci contro le intossicazioni alimentari.

Andrea Mirabile: la gastroenterite non è stata curata con cure adeguate e tempestive

Solamente il giorno dopo i primi sintomi, quando ormai le condizioni erano disperate, i medici hanno provveduto al ricovero del bimbo. Andrea era già in forte stato di disidratazione, a causa della dissenteria.

Anche i genitori di Andrea iniziarono a stare male qualche giorno dopo l’arrivo in Egitto. Ma i medici di Sharm dissero che si trattava di un’intossicazione alimentare. Il piccolo cuore di Andrea si fermò per sempre poco dopo l’arrivo all’ospedale internazionale di Sharm. Mentre il papà venne ricoverato in gravi condizioni. Per la mamma, incinta di 4 mesi, solo sintomi lievi.