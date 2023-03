Nell'estate del 2019, Andrea Mozzoni, giovane poliziotto originario di Roma, rimase coinvolto in un grave incidente in motocicletta

Non ce l’ha fatta purtroppo Andrea Mozzoni, il giovane agente di Polizia, che aveva solo 30 anni, che nella giornata di giovedì scorso si è spento per sempre. Nel luglio del 2019 era rimasto coinvolto in un grave incidente in moto e da allora ha lottato con tutte le sue forse per sopravvivere. I funerali si sono svolti oggi nella chiesa Santa Maria delle Grazie a Pietrasecca, in provincia di L’Aquila.

Era il luglio del 2019 quando Andrea, un giovane agente della Polizia Stradale, rimaneva suo malgrado coinvolto in un grave incidente stradale. Lui era a bordo della sua motocicletta e mentre girava tra le stradine del suo paese, Pietrasecca, vicino a Carsoli, piccolo comune al confine tra Abruzzo e Lazio, il destino ha voluto che rimanesse coinvolto nello scontro.

Subito soccorso dai sanitari del 118, Andrea è stato trasportato nel più vicino ospedale dove i medici hanno cercato in tutti i modi di tenerlo in vita.

Per Andrea Mozzoni non c’è stato nulla da fare

La speranza dei medici, dei familiari, ma anche dei tantissimi amici e colleghi di Andrea Mozzoni, non si è mai spenta. Per quasi quattro anni il suo cuore ha continuato a battere facendo sperare tutti in un miracolo.

Il miracolo, tuttavia, alla fine non c’è stato. Nella giornata di giovedì scorso, il 30enne si è spento per sempre.

Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi sul web per colui che viene ricordato come un bravissimo ragazzo, sempre gentile e disponibile, solare e amante della vita.

I funerali si sono svolti oggi pomeriggio nella chiesa di Santa Maria delle Grazie proprio a Pietrasecca, il paesino in cui viveva.

La vicenda di Andrea ricorda tristemente quanto accaduto a Salvo Cavallaro, un altro ragazzo molto giovane, di 36 anni, che come Andrea era rimasto coinvolto in un grave incidente in moto.

L’episodio in questo caso si era verificato nell’estate del 2013 a Monreale, piccolo comune in provincia di Palermo, e Salvo, da allora, è rimasto in come per quasi 10 anni.

All’inizio di questa settimana, sua sorella, che nel frattempo si era laureata in scienze infermieristiche per assisterlo, ha pubblicato uno stato sui social per annunciare il decesso del ragazzo.