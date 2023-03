Nella mattinata di ieri si è verificato in Puglia l’ennesimo incidente stradale, in cui questa volta ha perso la vita un uomo di soli 35 anni. Si chiamava Marco Vetrugno e ha perso la vita dopo essersi scontrato con la sua moto contro un Doblò. L’incidente si è verificato sulla strada statale che collega Nardò ad Avetrana.

Quella delle vittime di incidenti stradali è una piaga che con il passare del tempo affligge sempre di più l’Italia. Gli episodi in cui perdono la vita spesso uomini o donne ancora molto giovani sono praticamente all’ordine del giorno.

Ieri l’ennesimo episodio simile, avvenuto in mattinata in Puglia, più precisamente sulla strada statale che collega Nardò ad Avetrana.

Un uomo di 35 anni, Marco Vetrugno, originario di Novoli ma residente a Nardò, era in sella alla sua moto, una Yamaha Naked, e si stava dirigendo verso Avetrana.

Arrivato all’altezza di Località Agnano, è successo l’irreparabile. La motocicletta si è scontrata contro un Fiat Doblò di colore blu ed è rimasta incastrata al di sotto del mezzo. Il motociclista è stato invece scaraventato a diversi metri di distanza.

Per Marco Vetrugno non c’è stato nulla da fare

Immediata la chiamata ai soccorsi di coloro che si trovavano nei paraggi ed hanno assistito all’incidente.

I medici a bordo delle ambulanze sono arrivati sul posto dopo pochi minuti e subito hanno cercato di rianimare Marco Vetrugno che nel frattempo era rimasto fermo a terra.

Nonostante i numerosi sforzi, i traumi riportati nell’impatto si sono rivelati troppo gravi e il cuore del ragazzo si è fermato prima del trasferimento in ospedale.

Sul posto anche gli agenti delle forze dell’ordine, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso e cercheranno ora di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Sembrerebbe che il Fiat Doblò, che viaggiava in direzione Nardò, abbia svoltato improvvisamente a sinistra tagliando la strada a Marco che invece proveniva in senso opposto. Inutile per lui ogni tentativo di frenata.

Marco era molto conosciuto in tutta la zona. Era sposato con sua moglie Rita da qualche anno e nel 2022 era diventato papà del piccolo Tommaso, che ora dovrà crescere senza il suo papà.