Andrea Papi, giovane runner, è stato trovato senza vita in un bosco in Trentino. Era uscito per un allenamento, aveva pubblicato diverse foto sui social per mostrare quei bellissimi posti, ma non aveva fatto rientro a casa. I familiari, preoccupati, hanno chiesto l’intervento delle autorità.

Alle 3 di notte di quello stesso ed indimenticabile giorno, i soccorritori hanno trovato il corpo di Andrea Papi ormai privo di vita. Dalle ferite riscontrate si è subito ipotizzato l’attacco di un animale selvatico.

I residenti del posto sono certi che sia stato un orso, già avvistato nella zona nei giorni precedenti.

Tuttavia, sarà solo l’autopsia che verrà effettuata dal medico legale, a stabilire cosa sia davvero accaduto nel bosco. L’ipotesi dell’animale selvatico è quella più plausibile. Ma bisognerà accertare se il runner sia prima deceduto per un malore e poi trovato dall’orso o se sia deceduto per via dell’aggressione.

Importante sarà anche l’analisi dello smartwatch del ragazzo, che potrebbe aver rivelato i parametri del polso prima del decesso.

Quanto accaduto ha sconvolto la comunità. Gli abitanti hanno raccontato ai giornalisti che nell’ultimo mese si erano già verificate aggressioni ad animali da allevamento. Una pecora era stata trovata morta.

Bisognava solo attendere la morte di una persona.

Le parole del presidente della provincia di Trento dopo il decesso di Andrea Papi

Maurizio Fugatti, presidente della provincia di Trento, ha incontrato la famiglia del runner: