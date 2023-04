Andrea Papi, la lettera della madre: “Non è stato fatto niente. Vi chiedo un’ultima cosa”

La madre di Andrea Papi, il runner trovato senza vita dopo l’aggressione di un orso nel Trentino, ha scritto una lunga lettera rivolta a tutti coloro che sono intervenuti per individuare il figlio di soli 26 anni. Quel figlio che lei stava aspettando e che non è mai rientrato.

La donna ha voluto sottolineare che lei e la sua famiglia continueranno a lottare finché non otterranno giustizia per la sua scomparsa. Franca Ghirardini ribadisce che Andrea ha perso la vita perché nessuno ha fatto quello che andava fatto. L’animale selvatico era già stato avvistato nei giorni precedenti e c’erano stati degli attacchi agli animali da allevamento.

Hanno voluto il morto, ora ce l’hanno. Se è successa questa tragedia, forse non è stato fatto tutto quello che poteva essere fatto. Volevo dirvi che la mia anima e quella dei miei familiari è devastata da un immenso dolore, non riusciamo a capacitarci e a farcene una ragione. Il sapere che Andrea è stato in balia dell’orso mi devasta.