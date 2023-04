Lo scorso 28 settembre, all’età di soli 59 anni, se ne andava per sempre Coolio. Il rapper, star mondiale della musica Hip Hop, vincitore anche di un prestigiosissimo Grammy Award, aveva perso la vita mentre era in casa di un suo amico. A circa sei mesi di distanza, sono state rese note le cause che hanno portato al suo decesso.

Era la fine del settembre del 2022 quando il mondo della musica, in particolare gli appassionati di tutto il mondo del genere rap e Hip Hop, apprendevano con enorme sgomento la notizia della dipartita di Coolio, uno degli artisti più importanti e di successo degli ultimi decenni.

Il musicista si trovava in casa di un suo amico a Los Angeles e aveva chiesto a quest’ultimo di usare il bagno. Dopo alcuni minuti, i presenti in casa sono andati a controllare come mai non tornasse e, aprendo la porta, avevano trovato Coolio a terra privo di sensi.

L’intervento dei soccorritori era stato immediato. In una nota diramata online, Il LAFD (Los Angeles Fire Department) ha spiegato di essere arrivato sul posto quattro minuti dopo la chiamata.

I tentativi di rianimazione erano andati avanti per 45 minuti, come da protocollo, ma a nulla erano serviti per evitare il decesso della star.

Le cause del decesso di Coolio

Inizialmente le cause del decesso erano state attribuite ad un malore improvviso. Tuttavia, gli esami effettuati sul corpo di Coolio nei giorni e nelle settimane successive hanno portato alla luce la verità.

Verità che è emersa soltanto ieri, giovedì 6 aprile, a oltre 6 mesi di distanza dal decesso del musicista.

A rendere ufficialmente note le cause che hanno portato alla morte di Coolio ci ha pensato Jarez Posey, il suo storico amico e manager.

L’agente ha spiegato che la famiglia dell’artista ha ricevuto solo ora il bollettino dall’ufficio del coroner della Contea di Los Angeles. Quest’ultimo ha certificato come causa del decesso un’overdose di Fentanyl, un analgesico e antidolorifico molto forte, nel quale sono contenuti oppioidi in forma sintetica.

Sempre pubblicamente, Jarez Posey ha spiegato che i figli del rapper stanno organizzando diversi eventi per onorare la memoria del loro papà, compreso un documentario che racconterà la vita e la carriera dell’indimenticato artista.