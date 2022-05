Sono giorni terribili per il mondo dello sport italiano, che nelle ultime ore è stato travolto dalla notizia della morte anche di Andrea Sciarrini. L’uomo di 40 anni, giocatore di basket, marito e padre di due bambine, ha avuto un malore sabato sera e si è spento per sempre sotto gli occhi della sua consorte.

Il mondo dello sport dilettantistico italiano, negli ultimi giorni, ha subito tre gravissimi lutti che hanno portato via tre giovani uomini e soprattutto persone straordinarie, colpite da un destino infame.

Venerdì, l’ex campione di ciclismo Dario Sonda era rimasto vittima di un incidente stradale mentre con la sua vespa raggiungeva il posto di lavoro. Il 31enne della provincia di Vicenza ha lottato in ospedale per due giorni, prima di arrendersi e spegnersi per sempre.

Sempre un terribile incidente stradale, sabato scorso, ha portato via Gianni Sabella. Questa volta la tragedia è capitata in Puglia. Il 36enne era a bordo del suo scooterone quando, per motivi ancora in corso di accertamento, è caduto a terra morendo sul colpo. Era conosciuto in tutta la zona per la sua carriera da calciatore.

Sempre sabato, in serata, ha perso la vita Andrea Sciarrini, 40 anni marchigiano, giocatore di basket e organizzatore di eventi dedicati alla sua amata pallacanestro.

Come è morto Andrea Sciarrini

Era stato un sabato come tantissimi altri quello di Andrea. Il pomeriggio aveva giocato insieme ai suoi compagni della Marotta Basket, conquistando un’importante vittoria contro i rivali dell’Urbania Basket.

Tornato a casa ha iniziato a sentirsi poco bene ed è andato in bagno. La moglie, rimasta nel soggiorno, ha sentito un tonfo e lo ha raggiunto subito in bagno, trovandosi di fronte all’uomo già privo di sensi.

La donna lo ha soccorso in prima persona e, contemporaneamente, ha chiamato i medici del 118. Gli operatori sanitari, giunti nella casa tempestivamente, hanno tentato in tutti i modi di rianimarlo, ma il cuore del 40enne non ha mai ripreso a battere.

La procura, sotto richiesta della famiglia, ha disposto un’autopsia sul cadavere, per fare chiarezza sulle cause che hanno portato al decesso di Andrea.

Decine, intanto, i messaggi di cordoglio apparsi sui social nelle ultime ore, che testimonio la stima e il rispetto che tutti provavano e portavano per questo uomo gentile andato via troppo presto.

Sciarrini lascia la moglie e due figlie piccole, di 10 e 5 anni.