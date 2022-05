Il 36enne Gianni Sabella, calciatore brindisino, ha perso la vita in un terribile incidente in scooterone: il lutto di una comunità intera

Una tragedia improvvisa che ha scioccato non solo una famiglia, ma una comunità intera, quella di Tuturano, in provincia di Brindisi. Gianni Sabella, calciatore di 36 anni, sabato pomeriggio ha perso la vita a seguito di un terribile incidente stradale. L’uomo era a bordo di uno scooterone 125 insieme ad un’altra persona, che fortunatamente è sopravvissuta all’impatto con l’asfalto.

Credit: BRINDISI REPORT

Un sabato pomeriggio come tanti altri si è trasformato in tragedia, per tutti gli abitanti di Tuturano, piccolo comune in provincia di Brindisi, in Puglia.

Gianni era a bordo del suo scooterone 125, quando per motivi ancora da accertare ha perso il controllo del mezzo ed è caduto rovinosamente a terra a velocità piuttosto sostenuta.

Immediato l’arrivo dei soccorritori del 118 sul posto. I medici, nonostante il repentino e professionale intervento, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 36enne, che è morto praticamente sul colpo.

Insieme a lui, a bordo del veicolo a due ruote, c’era anche un’altra persona. I soccorritori hanno provveduto a trasportarla urgentemente all’ospedale più vicino, dove sta ricevendo le cure migliori. Sembrerebbe non essere in pericolo di vita.

Non ci sono altri veicoli coinvolti nell’incidente. Fattore che porta gli inquirenti a pensare che la causa dell’incidente possa essere riconducibile ad un malore accusato dal giovane.

Messaggi di cordoglio per Gianni Sabella

Gianni sabella era molto conosciuto e apprezzato in tutta la zona. Giocava a calcio nel Leone Soccer Tuturano e, soltanto due settimane fa, durante un match di campionato contro il San Pancrazio Salentino, aveva perso i sensi dopo uno scontro di gioco. Soccorso in campo, si era ripreso poco dopo.

Innumerevoli i messaggi di cordoglio che hanno riempito i social network negli ultimi giorni. Amici, colleghi, ma anche tanti avversari che hanno condiviso con il ragazzo tante battaglie sul rettangolo di gioco.

Non esistono parole per poter colmare un dolore e un vuoto così grande le nostre sentite condoglianze alla famiglia per la triste perdita di GIANNI SABELLA 🙏 R.I.P.❤️

Scrive la pagina Facebook “Il Tuturanese la Chiazza“.

Poi sia il Villa Castelli Calcio che l’Asd Cellino Calcio, due delle squadre rivali nel campionato di terza categoria, hanno affidato alle proprie pagine Facebook un ultimo toccante saluto al calciatore della squadra avversaria.