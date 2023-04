Andrea Sferrazza, torinese di 30 anni residente a Londra, ha perso la vita nel sito archeologico di Petra, in Giordania

Una vacanza terminata in tragedia per un giovane italiano, Andrea Sferrazza, che ha perso la vita dopo essere precipitato da un’altura di un sito archeologico di Petra, in Giordania. Il 30enne era originario di Torino ma da qualche tempo si era trasferito a Londra.

Un altro italiano ha perso la vita nel sito archeologico di Petra, in Giordania.

Il drammatico precedente risale al 2020. Alessandro Ghisoni, ingegnere 32enne di Piacenza, si trovava in Giordania come turista insieme alla moglie e ai cognati.

Stava visitando il sito archeologico di Petra, uno dei più visitati del mondo, quando dei massi si sono staccati da una parete rocciosa e lo hanno schiacciato non lasciandogli scampo.

Anche Andrea si trovava nello stesso sito archeologico, ma le circostanze in cui ha trovato la sua fine sono state diverse.

Stando a quanto riportato dai media locali e dalle autorità, il 30enne era da solo e stava percorrendo un sentiero chiuso al transito. Per cause ancora da accertare è caduto, precipitando da un’altezza di circa 30 metri.

Nell’impatto con il terreno il giovane ha riportato diverse fratture e i soccorritori lo hanno trasportato tempestivamente all’ospedale Queen Rania di Amman, la capitale giordana. Poco dopo il suo arrivo, però, si è spento.

Ospedale Queen Rania al-Abdullah di Amman

La Polizia sta indagando su quanto successo ed è stata disposta anche l’autopsia sul corpo di Andrea.

L’ambasciata italiana si è messa in contatto con le autorità italiane e la sua famiglia, allertata dai Carabinieri, attende novità a riguardo. Soprattutto per il rientro in patria della salma.

Il dolore del fratello di Andrea Sferrazza

Andrea Sferrazza viveva a Londra da qualche anno ma considerava casa sua Torino, dove aveva vissuto prima di trasferirsi con sua mamma e dove voleva tornare per aprire una sua attività.

Suo fratello Luca, intervistato da Il Messaggero, ha parlato di suo fratello, del suo spirito libero e della sua voglia di viaggiare, del suo amore per la vita e per i viaggi. Molti dei quali i due avevano affrontato insieme.

Dovevano partire insieme anche per la Giordania, ma il destino ha voluto che in quella che si è rivelata essere la sua ultima avventura, Andrea fosse da solo.