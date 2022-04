Serena Becchetti, una delle Pignolette, non è riuscita a descrivere a parole il dolore per la morte della sua amica Lucia Menghini

La vicenda dell’assurda morte di Lucia Menghini, ex campionessa del game show della rai, Reazione a Catena, ha sconvolto tutti. La giovane aspirante anestesista ha perso la vita in Giordania, mentre era in vacanza. A parlare, con la voce rotta dal dolore, è stata Serena Becchetti, che con lei e con Ilaria formava il trio delle Pignolette.

Serena, Ilaria e la stessa Lucia, che insieme formavano il trio delle Pignolette, l’estate scorsa hanno conquistato il cuore di milioni di telespettatori di Reazione a Catena, il famoso quiz della Rai presentato da Marco Liorni.

Avevano portato a casa anche un ingente montepremi, ma tutti le hanno amate anche dopo la loro sconfitta.

Proprio per questo motivo, quando si è diffusa in Italia la notizia dell’improvvisa scomparsa di Lucia Menghini, tutti sono rimasti sotto shock.

Uno su tutti lo stesso Marco Liorni, che ha pubblicato una foto di Lucia sul suo account Instagram, aggiungendo delle toccanti parole di cordoglio per la sua morte.

Ciao Lucia, riposa in pace. Siamo tutti sconvolti per la notizia della scomparsa in un incidente in Giordania di una ragazza che abbiamo avuto la fortuna di conoscere e apprezzare a Reazione a Catena, con le sue amiche e compagne di squadra, le Pignolette, protagoniste di tante puntate, di tante vittorie. Era una dottoressa, aveva il sogno di diventare anestesista. Le nostre condoglianze alla sua famiglia, a chiunque le voleva bene.

Le parole di Serena, compagna di squadra di Lucia Menghini

I giornalisti de Il Messaggero, nella giornata di ieri hanno raggiunto telefonicamente Serena Becchetti, una delle tre componenti, insieme a Lucia e Ilaria Presilla, delle Pignolette.

La ragazza, molto amica della 30enne, ha faticato davvero a trovare le parole giuste per descrivere l’immenso dolore.

Sono sconvolta e non riesco nemmeno a parlarne. Le Pignolette? Lucia ed Ilaria guardavano il programma. Erano davvero appassionate e mi hanno trascinato in questa avventura.

Riguardo alle cause della morte di Lucia, sono emersi dettagli dell’incidente in cui l’auto su cui viaggiava è rimasta coinvolta. Lei sedeva sul sedile posteriore, quando un furgone l’ha tamponata violentemente. Lei è morta sul colpo, mentre le due amiche che erano con lei sono rimaste gravemente ferite.